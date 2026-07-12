Muere senador Lindsey Graham tras breve enfermedad

ARCHIVO - El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, hace un gesto mientras habla con los medios en Kiev, Ucrania, el 18 de marzo de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

ARCHIVO - El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, hace un gesto mientras habla con los medios en Kiev, Ucrania, el 18 de marzo de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

WASHINGTON.- El senador de Estados Unidos Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso que viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero, murió tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina. Tenía 71 años.

El comunicado publicado en redes sociales a última hora del sábado no proporcionó detalles adicionales sobre el republicano de Carolina del Sur, un exabogado de la Fuerza Aérea, y dijo que su familia “agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha muerto!”, publicó Trump en redes sociales temprano el domingo. “Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy extrañado! DETALLES Y ARREGLOS MÁS ADELANTE. ¡Qué triste!”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo que “mi corazón está apesadumbrado esta mañana al enterarme del fallecimiento de mi amigo y colega”.

Thune dijo que Graham fue “un firme defensor de Estados Unidos y un fuerte aliado de los países amantes de la libertad en todo el mundo. Creía en el poderío de Estados Unidos para lograr el bien en el mundo y dedicó su vida a impulsar esa causa”.

Graham era una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en asuntos como Irán y Rusia. El senador acababa de regresar de Ucrania y anunció el viernes un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia. Estaba previsto que apareciera el domingo por la mañana en “Meet the Press” de NBC.

Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Graham tuvo un papel central durante el segundo mandato de Trump, en el que los republicanos impulsaron legislación importante con votaciones partidistas mientras mantenían una ajustada mayoría de 53-47 en la cámara.

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster, republicano, nombrará un reemplazo temporal para Graham, que buscaba un quinto mandato en noviembre.

Graham era cercano a Trump

Graham, elegido por primera vez para el Senado en 2002 después de servir en la Cámara de Representantes, promovió durante mucho tiempo una política de robusto intervencionismo militar estadounidense y una fuerte defensa nacional que, en años posteriores, lo pondría en desacuerdo con el creciente ala aislacionista del Partido Republicano.

Más recientemente, Graham también ganó relevancia por sus estrechos vínculos con Trump, contra quien se postuló brevemente para la nominación presidencial del partido en 2016.

La relación de Graham y Trump comenzaría con una nota áspera, con el senador calificando al entonces empresario neoyorquino como “no apto para el cargo”. Graham también empleó una grosería para describir a Trump después de que Trump hiciera comentarios despectivos sobre el republicano de Arizona John McCain, el mejor amigo de Graham en el Senado y veterano de la guerra de Vietnam. McCain y Graham, junto con el senador Joe Lieberman, independiente de Connecticut, eran conocidos como los “Tres Amigos” y viajaban con frecuencia para impulsar sus posturas de política exterior de línea dura por todo el mundo.

Durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump leyó en voz alta el número de teléfono celular personal de Graham y continuó menospreciándolo durante toda la campaña de 2016 mientras Graham dejaba claro que no apoyaría a Trump, aunque era el candidato.

Pero Graham cambió significativamente de parecer una vez que Trump ganó la Casa Blanca, emergiendo como uno de los principales aliados de Trump — hablando con él con frecuencia y convirtiéndose en una presencia habitual en el campo de golf junto al presidente— incluso mientras McCain seguía siendo crítico.

En una entrevista de 2018 con The Associated Press, Graham explicó su giro diciendo que McCain le enseñó que el país debe seguir adelante después de las elecciones y que eso significaba que “tienes una obligación” de ayudar al presidente. McCain se postuló dos veces para la Casa Blanca.

“Y he tratado de ser útil donde he podido porque creo que necesita toda la ayuda que pueda conseguir”, dijo Graham sobre Trump. “Puedes ser un mejor crítico cuando la gente entiende que estás tratando de ayudarles a tener éxito”.

Graham pareció romper con Trump después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, cuando dijo: “No cuenten conmigo. Ya basta”. Pero el senador volvió al redil y se mantuvo cercano al presidente durante su segundo mandato.

La política exterior fue un foco para Graham

Graham había estado en Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien dijo que el senador visitó su país 10 veces durante los años desde la invasión a gran escala de Rusia.

“Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro”, dijo Zelenskyy.

Los viajes de Graham lo convirtieron en una cara familiar para decenas de líderes mundiales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lamentó la muerte de Graham, al que describió como “un gran amigo de Israel” y “un querido amigo mío”.

Netanyahu dijo que Graham entendía que la seguridad de Israel y Estados Unidos es inseparable y dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer la alianza entre Estados Unidos e Israel y defender al mundo libre.

“Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo querido”, dijo Netanyahu.

Graham fue presidente de los comités de Presupuesto y Judicial del Senado

Como presidente del panel de Presupuesto, el comité de Graham supervisó un proceso llamado reconciliación, un procedimiento del Senado que permitió a los republicanos aprobar políticas significativas como la ley tributaria del año pasado sin la amenaza de un filibusterismo demócrata.

Anteriormente había encabezado el Comité Judicial del Senado cuando los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en 2020, y estaba en línea para recuperar ese puesto si el partido mantenía el control del Senado después de las elecciones de medio término.

“En 2027, volveré a ser presidente del Comité Judicial del Senado”, publicó Graham en X el 30 de junio. “Y me despertaré todos los días con un objetivo: confirmar a tantos jueces conservadores como sea posible”.

Graham también desempeñó un papel central en los esfuerzos del Senado para elaborar una enorme reforma migratoria en 2013 como miembro de un grupo bipartidista que redactó una medida amplia que habría alterado prácticamente cada parte de la ley de inmigración de Estados Unidos. Fue aprobada en el Senado con 68 votos, pero nunca fue considerada por la Cámara de Representantes, por lo que no se convirtió en ley.

Pero las opiniones de Graham sobre inmigración, en particular su respaldo a una vía hacia la ciudadanía para las personas en Estados Unidos sin estatus legal, le enfrentaron con algunas facciones republicanas.

En ocasiones enfrentó desafíos en las primarias en su estado natal de Carolina del Sur, pero ganó la nominación de forma contundente en junio.

El senador se dirigió al presidente en su discurso de victoria el mes pasado, cuando dijo: “Voy a ayudarle a cambiar este mundo y cambiar este país”.

Elección especial para reemplazar a Graham podría llegar en semanas

Graham ganó el 57% del voto republicano en las primarias y se enfrentaba a la demócrata Annie Andrews, una pediatra, y a varios candidatos de partidos minoritarios e independientes en noviembre.

Después de que McMaster nombre un reemplazo, la ley de Carolina del Sur exige una primaria especial para que los votantes seleccionen un nuevo candidato en cuestión de semanas tras una vacante. El ganador de las elecciones generales asumirá el cargo en enero, iniciando un mandato completo de seis años.

La oficina de McMaster no respondió de inmediato a los mensajes que solicitaban comentarios sobre quién ocuparía el escaño de Graham o cuándo comenzarían los preparativos para la primaria. Funcionarios del partido estatal dijeron temprano el domingo que divulgarían más información cuando pudieran.

El escueto comunicado de la oficina de Graham, que no explicó su muerte, llega durante un período de preocupación por la falta de transparencia sobre la salud de los legisladores.

El representante Tom Kean Jr., un republicano de Nueva Jersey, estuvo ausente durante meses sin explicación antes de regresar al Congreso y revelar que le habían diagnosticado depresión.

El senador Mitch McConnell, que fue el líder de los congresistas republicanos durante mucho tiempo, fue hospitalizado hace semanas por razones de salud no reveladas.

McMaster dijo en un comunicado que Graham era “irremplazable”.

“El más feroz de los luchadores por Carolina del Sur y Estados Unidos —y un amigo leal e inquebrantable”, dijo McMaster. “No volveremos a ver a alguien como él”.

Graham no estaba casado y no tenía hijos. Su pariente vivo más cercano es su hermana Darline Graham Nordone, a quien ayudó a criar tras la muerte de sus padres.