Proyecto científico asesorado por alumno de la UAT se presentará en Tailandia

El joven estudiante tamaulipeco fungió como asesor del proyecto “Prototipo de un Parche Biométrico para la Regeneración Ósea Controlada”. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El talento juvenil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa proyectándose a nivel global. Luis Fernando Aguinaga Rodríguez, alumno de la Escuela Preparatoria Mante, obtuvo la acreditación al Asia Pacific Conference for Young Scientists 2026, que se llevará a cabo en Tailandia, tras su destacada participación como asesor en la ExpoCiencias Nacional 2025.

La propuesta científica, que a su vez fue acreditada para competir en el ámbito internacional, busca diseñar un parche inspirado en la estructura del tejido óseo, elaborado con materiales biocompatibles y organizado en una superficie porosa que imita la matriz extracelular del hueso, con el fin de acelerar la recuperación de fracturas mediante un mecanismo sustentado en principios biomiméticos.

Este trabajo, impulsado desde el laboratorio de la Preparatoria Mante, forma parte del programa Amor por la Ciencia, mediante el cual la UAT fomenta, en niñas, niños y jóvenes, el interés por la investigación a través de talleres, experimentación y actividades prácticas.

En el desarrollo experimental, Ian Rafael trabajó de la mano con su asesor Luis Fernando Aguinaga Rodríguez, quien brindó orientación en etapas clave como la selección de materiales, los procedimientos de gelificación y la realización de pruebas piloto que contribuyeron a perfeccionar el funcionamiento del prototipo.

Tras recibir la acreditación internacional, Luis Fernando expresó su satisfacción por los resultados obtenidos y reconoció el esfuerzo conjunto y la dedicación del alumno Ian Rafael Morales Villanueva, lo que permitió alcanzar este logro. De igual forma, agradeció el apoyo de la directora de la Preparatoria Mante, María del Pilar Garza Aguilar, así como del rector Dámaso Anaya Alvarado; del COTACYT Tamaulipas; de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; y del Gobierno del Estado, que han sido clave para el impulso de las vocaciones científicas en la entidad.

Además de esta acreditación, Aguinaga Rodríguez logró también el segundo lugar nacional en el reto Pandillas Científicas “Tecnología Cuántica”, con la propuesta que asesoró y que fue presentada por el alumno Zuriel Cuevas Juárez, del Instituto Cultural América de Tampico.

La UAT reconoce el esfuerzo y la dedicación de Luis Fernando Aguinaga Rodríguez, cuya participación y resultados reafirman el compromiso de la Universidad con la promoción del talento científico y la formación de jóvenes capaces de contribuir con propuestas innovadoras en escenarios nacionales e internacionales.