Llama Américo Villarreal a seguir avanzando en paz, unidad y con esperanza

Reiteró que estas fechas nos invitan a reflexionar, hacer conciencia y a fortalecer los lazos que le dan sentido a la familia

La Navidad es tiempo de amor, de cuidado y de encuentro, es pensar en el bienestar y la alegría de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan, expresó Villarreal Anaya. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Al expresar su mensaje con motivo de la navidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas se distingue por la solidaridad, la empatía y el humanismo y llamó a todas y todos los tamaulipecos a seguir avanzando en paz, unidad y con esperanza.

“La Navidad es tiempo de amor, de cuidado y de encuentro, es pensar en el bienestar y la alegría de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan”, expresó el gobernador.

Al desear una feliz navidad a nombre de su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal y de toda su familia, Villarreal Anaya reiteró que estas fechas nos invitan a reflexionar, hacer conciencia y a fortalecer los lazos que le dan sentido a la familia, la solidaridad y el humanismo que identifican a Tamaulipas.

“Sigamos avanzando juntas y juntos con trabajo honesto y una vocación de servicio para construir un mejor Tamaulipas”, exhortó.

