Provocan accidentes consecutivos caos vial y daños materiales

Choque múltiple y colisión posterior dejaron una mujer con lesiones leves y congestionamiento en la transitada avenida del sur de la ciudad

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Reforma y el bulevar Profesor Pedro Pérez Ibarra, en la colonia Infonavit-Fundadores. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos accidentes viales consecutivos se registraron la tarde del martes en el sector sur de esta frontera, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, una mujer con lesiones leves y un severo congestionamiento vehicular.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Reforma y el bulevar Profesor Pedro Pérez Ibarra, en la colonia Infonavit-Fundadores, donde inicialmente se registró un choque múltiple entre tres unidades.

De acuerdo con el reporte oficial, Juan Ángel A. A., de 52 años, conducía una camioneta Mercedes Benz Sprinter, color blanco, modelo 2015, propiedad de Federal Express y con placas de Nuevo León, cuando circulaba de sur a norte por la avenida Reforma e impactó a una camioneta GMC Acadia, color gris, modelo 2009, manejada por Rigoberto D. R., de 46 años.

Tras el primer impacto, la GMC fue proyectada contra una camioneta Honda BR-V, color negro, modelo 2024, con placas de Tamaulipas, conducida por Reyna Isabel H. V., de 31 años, vecina de la colonia Jesús Vega Sánchez.

Mientras los tres vehículos permanecían detenidos a consecuencia del primer accidente, se registró un segundo percance cuando una camioneta Nissan Murano, color arena, modelo 2009, conducida por Verónica S. G., de 50 años, se impactó contra la unidad de paquetería.

A consecuencia del segundo choque, una mujer que viajaba como pasajera en la Nissan resultó con lesiones leves, siendo valorada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de ambos accidentes, ordenaron el retiro de las unidades involucradas y su traslado al corralón, con lo que se restableció la circulación en la zona tras varios minutos de caos vial.