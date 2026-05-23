Nueva jornada dorada para Tamaulipas en la Olimpiada Nacional 2026

Estos resultados reflejan el trabajo, disciplina y compromiso de las y los atletas, así como de sus entrenadores y familias, quienes diariamente suman para poner en alto el nombre del estado. [Agencias]

Estos resultados reflejan el trabajo, disciplina y compromiso de las y los atletas, así como de sus entrenadores y familias, quienes diariamente suman para poner en alto el nombre del estado. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La delegación de Tamaulipas firmó otra destacada jornada en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar cuatro medallas de oro y tres de bronce en las disciplinas de taekwondo, canotaje y atletismo, de acuerdo con los resultados oficiales emitidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, informó que estos resultados reflejan el trabajo, disciplina y compromiso de las y los atletas, así como de sus entrenadores y familias, quienes diariamente suman para poner en alto el nombre del estado.

En taekwondo, Ana Sofía Guevara Ramírez, de Victoria, se coronó campeona nacional en la categoría 18-20 años, división -57 kg, bajo la dirección del entrenador Romualdo Salazar. En la misma categoría, Cedric Santiago Hernández Córdova, también de Victoria, obtuvo oro en +87 kg, con el entrenador Jason Salazar.

Las preseas de bronce llegaron por conducto de Jorge Joel de la Cruz García, de Tampico, en -55 kg 15-17 años, entrenado por Arturo Meléndez; y Carlos Enrique Almanza López, de Nuevo Laredo, en -52 kg 15-17 años, con el entrenador Maurilio Olay.

El canotaje entregó otro oro gracias a Ana Paola Ureña Cardin, de Tampico, quien dominó la prueba K1 500 metros 17-18 años, guiada por el entrenador Luis Lomas Soberón.

En atletismo, Dayma Brisia Reyes, de El Mante, se llevó el oro en los 1500 metros planos Sub 20 Femenil, entrenada por Dante Reyes. El relevo 4×100 Sub 23 Femenil integrado por Vanesa González, Mariela González y Ashley Manríquez, de Tampico, junto a Gabriela Salazar de Matamoros, logró bronce. El equipo es dirigido por los entrenadores Vladimir Palomo, Jeanely Saldivar, Aldo Torralba y Carmen Castillo.

“Cada medalla es resultado de años de esfuerzo. Hoy Tamaulipas demuestra que el trabajo en equipo entre atletas, entrenadores, familias e instituciones da frutos. Agradecemos el respaldo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya, porque su apoyo al deporte es clave para que nuestros jóvenes sigan cumpliendo sus sueños”, expresó Manuel Virués Lozano.

El titular del INDE Tamaulipas reiteró el compromiso de seguir impulsando el deporte de alto rendimiento en la entidad y destacó que la delegación continuará su participación en busca de más podios para el estado.

Las medallas de oro fueron conseguidas por Ana Sofía Guevara Ramírez en taekwondo, categoría 18-20 años, división -57 kg, representante de Victoria; Cedric Santiago Hernández Córdova, también de Victoria, en taekwondo +87 kg 18-20 años; Ana Paola Ureña Cardin, de Tampico, en canotaje K1 500 metros 17-18 años; y Dayma Brisia Reyes, de El Mante, en atletismo 1500 metros planos Sub 20 Femenil.

En cuanto a las preseas de bronce, Tamaulipas las obtuvo con Jorge Joel de la Cruz García, de Tampico, en taekwondo -55 kg 15-17 años; Carlos Enrique Almanza López, de Nuevo Laredo, en taekwondo -52 kg 15-17 años; y el equipo de relevo 4×100 Femenil Sub 23 en atletismo, conformado por Vanesa González, Mariela González y Ashley Manríquez, de Tampico, junto a Gabriela Salazar, de Matamoros.

El Gobierno de Tamaulipas, dirigido por Américo Villarreal Anaya, mantiene su apoyo al deporte estatal mediante el Instituto del Deporte de Tamaulipas, encabezado por Manuel Virués Lozano; las competencias continuarán durante los próximos días.