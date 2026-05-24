Mecánico permanece grave tras explosión durante reparación de tráiler

El mecánico fue trasladado de emergencia a un hospital general; sin embargo, debido al deterioro de su estado de salud, fue canalizado posteriormente a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El mecánico fue trasladado de emergencia a un hospital general; sin embargo, debido al deterioro de su estado de salud, fue canalizado posteriormente a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un mecánico de 65 años permanece en estado crítico tras sufrir un accidente laboral mientras brindaba asistencia a un operador de tráiler sobre la Carretera a Colombia, durante la tarde del viernes.

El lesionado, identificado como Martín “E”, se desempeña como mecánico en una empresa de transporte ubicada en las inmediaciones de la colonia Colinas del Sur. De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió cuando acudió a prestar apoyo técnico a un conductor cuyo vehículo de carga presentaba fallas mecánicas en dicha vía estatal.

Según la información recabada por autoridades ministeriales, durante las labores de reparación una bolsa de aire del sistema de suspensión del tráiler estalló de forma repentina. La fuerza de la explosión proyectó piezas metálicas que impactaron directamente al trabajador, provocándole lesiones graves en la cabeza.

Tras el accidente, el mecánico fue trasladado de emergencia a un hospital general; sin embargo, debido al deterioro de su estado de salud, fue canalizado posteriormente a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece internado en el área de cuidados intensivos, intubado y con pronóstico reservado.

La esposa del afectado, Bertha “L”, informó a las autoridades que fue notificada por la empleadora de su esposo sobre lo ocurrido. Elementos de la Policía de Investigación acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes sobre este accidente de trabajo.