Atropella conductor ebrio a adulta mayor cerca de la Plaza Hidalgo

Víctima de 68 años fue hospitalizada tras sufrir golpes en cabeza y cuerpo durante el accidente

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron auxilio a la mujer en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron auxilio a la mujer en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 68 años resultó lesionada y fue hospitalizada tras ser atropellada por un conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol, en un crucero del sector centro durante la madrugada de este sábado 23 de mayo.

El percance ocurrió en la intersección de la calle Doctor Mier y la avenida Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la Plaza Hidalgo, donde la víctima, identificada como Aurelia, fue embestida mientras cruzaba por el paso peatonal.

De acuerdo con el informe de Tránsito Municipal, el presunto responsable, Santos, de 21 años, conducía una camioneta Dodge Ram 1500 modelo 2013 en dirección de oriente a poniente sobre Doctor Mier. Al llegar al cruce con Guerrero, realizó una maniobra de vuelta hacia el sur; sin embargo, no advirtió la presencia de la peatona e invadió el área señalizada para cruce, impactándola.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron auxilio a la mujer en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital General, donde quedó internada debido a las lesiones sufridas, principalmente golpes en el cuerpo y la cabeza.

En el sitio, agentes viales procedieron a la detención administrativa del conductor, al detectarse que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, familiares del joven establecieron un acuerdo con los allegados de la víctima para cubrir los gastos médicos derivados de la atención hospitalaria.