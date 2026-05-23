Impulsa Gestión Ambiental educación tecnológica y reforestación en escuela de la Nueva Era

Estudiantes de los grupos 3°A y 3°B participaron en la plática “Cuidados y Beneficios de los Árboles”

Se realizó una jornada de reforestación dentro del plantel educativo, en la que alumnos, docentes y personal de Gestión Ambiental participaron en la plantación de árboles. [Agencias]

Se realizó una jornada de reforestación dentro del plantel educativo, en la que alumnos, docentes y personal de Gestión Ambiental participaron en la plantación de árboles. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fomentar la cultura ambiental entre las nuevas generaciones, la Coordinación General de Gestión Ambiental llevó a cabo una jornada de educación ecológica y reforestación en la Escuela Primaria La Corregidora, ubicada en la colonia Nueva Era.

Durante la actividad, estudiantes de los grupos 3°A y 3°B participaron en la plática “Cuidados y Beneficios de los Árboles”, donde aprendieron sobre la importancia del arbolado urbano, el cuidado del medio ambiente y las acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Personal de la dependencia destacó que este tipo de actividades buscan crear conciencia desde temprana edad sobre la preservación de los recursos naturales y la necesidad de involucrarse en el cuidado del entorno.

Posteriormente, se realizó una jornada de reforestación dentro del plantel educativo, en la que alumnos, docentes y personal de Gestión Ambiental participaron en la plantación de árboles, promoviendo espacios más verdes y sostenibles para la comunidad escolar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas ambientales que fortalezcan la educación ecológica y fomenten la participación ciudadana en favor de un entorno más limpio y sustentable.