Promueven jóvenes el 12vo Congreso IUVE

Será el 12 y 13 de marzo en el Teatro Principal del Centro Cultural

Nuevo Laredo, Tam. – Como parte de una tradición del Colegio Irlandés y de Nuevo Laredo, regresan los jóvenes IUVE con la décimo segunda edición de este importante evento organizado por estudiantes y para los jóvenes, donde además de convivir se busca aprendan las experiencias de personas destacadas en diferentes ámbitos desde influencers hasta reconocidos conductores, jugadores y actores incluso.

El doceavo congreso IUVE, que ya se ha vuelto una tradición anual, tendrá lugar como todos los años en el Centro Cultural Nuevo Laredo, en esta ocasión con el lema “El juego es Tuyo”. La cita es para los días 12 y 13 de marzo del presente año, en el Teatro Principal del Centro Cultural.

En esta décimo segunda edición del IUVE, se espera acudan alumnos de varias instituciones educativas invitadas, ya que gracias al gran éxito de este importante evento de motivación para los jóvenes estudiantes, se espera una gran afluencia, ya que se incluyen escuelas privadas y públicas.

Para conducir y presentar a los invitados al congreso de jóvenes más grande de Nuevo Laredo, estará Yurem Rojas, y como conferencistas invitados Luis Hernández (El Matador), Alberto Peláez, Moisés Muñoz, Romina Marroquín, Valushka Limón y Juan Jerónimo González, así como Ricardo Marmolejo.