Suben de precio el huevo, chiles y tomate en ‘martes de mercado’

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el precio de la naranja se mantiene en 25 pesos el kilogramo, fruta sin duda procurada por mucha ciudadanía esta temporada.

El chile poblano subió de 53 a 65 pesos el kilogramo; la tapa de huevo, de 30 piezas, aumentó su precio desde los 78 hasta los 85 pesos la de menor valor.

En cuanto al limón, continúa a 47 pesos el kilo, mientras que el chile serrano escaló de 39 a 50 pesos el kilo, el chile jalapeño de 39 a 50 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 20 a 30 pesos el kilo, la papa morena se mantiene a 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca bajó de 50 a 33 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, siguió a 22 pesos el kilo y el aguacate continuó a 50 pesos el kilo.

La papaya siguió a 50 pesos por kilo y la piña se mantiene a 29 pesos el kilo.