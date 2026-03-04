EU hunde buque de guerra iraní

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel y Estados Unidos intensificaron el miércoles su campaña militar contra Irán, mientras Teherán lanzó más misiles y drones al advertir que destruirá la infraestructura militar y económica de Oriente Medio.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia luctuosa por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió al inicio del conflicto. Millones asistieron al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el sábado, apuntando al liderazgo de Irán, su arsenal de misiles y su programa nuclear, al tiempo que sugerían que derrocar al gobierno es un objetivo. Pero los objetivos y los plazos exactos han cambiado repetidamente, lo que indica un conflicto de duración indefinida.

Además, Israel estaba intercambiando fuego con el grupo armado libanés Hezbollah —respaldado por Irán— en Líbano, mientras que Irán disparó contra Bahrein, Kuwait e Israel. A medida que el conflicto se descontrolaba, Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco.

Al menos 1.045 personas han muerto en Irán, más de 50 en Líbano, 11 en Israel, y seis soldados de Estados Unidos, según funcionarios de esos países. La guerra ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha trastocado el transporte marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

Ambos bandos siguen atacando sin descanso

En una sesión con la prensa en el Pentágono el miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth informó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 personas fueron rescatadas del buque, que, según dijeron, tenía 180 personas a bordo y se hundió fuera de las aguas territoriales esrilanquesas. La Marina de Sri Lanka dijo que recuperó 87 cuerpos.

Israel dijo que atacó edificios asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero. Miles de personas murieron y decenas de miles fueron detenidas mientras las autoridades iraníes reprimían esas manifestaciones.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios asociados con el mando de seguridad interna de Irán. Israel y Estados Unidos han dicho que quieren que el público iraní derroque la teocracia del país, y los ataques contra las fuerzas de seguridad interna de Irán podrían estar destinados a acelerar eso.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el fin de semana que sus fuerzas han descentralizado el liderazgo, y que hay unidades que actúan en gran medida por su cuenta de acuerdo con órdenes generales, lo que podría amortiguar el efecto de los ataques contra los principales centros de mando y control.

La televisión estatal iraní mostró las ruinas de edificios en Teherán, con entrevistados quejándose de que los ataques dañaron sus hogares. También se han reportado ataques en la ciudad seminario chií sagrada de Qom, dirigidos contra un edificio asociado con un panel clerical encargado de elegir al próximo líder supremo de Irán. Los medios iraníes dijeron que estaba vacío en el momento.

Plazos cambiantes para las operaciones de EEUU

Durante su sesión informativa en el Pentágono, Hegseth no dio un plazo definitivo para las operaciones de Estados Unidos.

“Se puede decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser tres”, dijo. “En última instancia, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantenerlo desequilibrado”.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, informó que las fuerzas estadounidenses han dañado las defensas aéreas de Irán y eliminado misiles balísticos, lanzadores y drones. El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que eso ha llevado a un descenso en los lanzamientos desde Irán.

Aun así, el miércoles se escucharon sirenas antiaéreas y explosiones en todo el centro y el norte de Israel. El ejército israelí dijo que Irán había lanzado misiles hacia el país. Hezbollah también disparó cohetes, mientras Israel golpeaba objetivos en los suburbios de la capital libanesa, Beirut.

Irán también ha atacado en toda la región, y el miércoles sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

Israel dice que su ofensiva había sido planeada para mediados de año

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz , dijo que la ofensiva contra Irán estaba originalmente planeada para mediados de 2026, pero que “surgió la necesidad de adelantarlo todo a febrero”.

Enumeró acontecimientos dentro de Irán, las posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “y toda la posibilidad de crear una operación combinada aquí”, como razones.

Las protestas en Irán ejercieron una presión sin precedentes sobre su liderazgo. Trump amenazó con una acción militar en respuesta a la represión antes de centrar su atención en el programa nuclear iraní.

El suministro de energía en la mira

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió su amenaza más intensa hasta ahora, al decir que los ataques contra ella tendrían como ” costo la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”.

Un buque portacontenedores fue atacado el miércoles mientras pasaba por el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial. El buque fue alcanzado por un proyectil desconocido, dijo la United Kingdom Maritime Trade Operations.

El tráfico de petroleros a través del estrecho ha caído un 90% en comparación con los niveles previos a la guerra, reportó el miércoles el sitio de rastreo de transporte marítimo MarineTraffic.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho, y los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial.

Los clérigos de Irán están eligiendo a un nuevo líder supremo

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo.

Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático. Mojtaba Jamenei, un hijo del difunto ayatolá, desde hace tiempo ha sido considerado entre ellos, a pesar de que nunca ha sido elegido ni nombrado para un cargo gubernamental.

En una señal de que el liderazgo de Irán sólo buscará consolidar su poder mientras enfrenta su mayor crisis en décadas, el jefe del poder judicial advirtió que “quienes cooperen con el enemigo de cualquier manera serán considerados un enemigo”.

El ministro israelí de Defensa, mientras tanto, amenazó a quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país.

“Todo líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo para su eliminación”, escribió Israel Katz en X.

No está claro cómo responderá Washington si se elige a un nuevo líder del molde de Jamenei. Trump dijo el martes que “el peor caso sería hacer esto, y luego que alguien tome el control que sea tan malo como la persona anterior”.