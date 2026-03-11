Promueve ISSSTE campaña de vacunación

Nuevo Laredo, Tam. – La Clínica del ISSSTE hace una invitación a toda la ciudadanía, tanto derechohabientes como población en general, para acudir al módulo de vacunación donde se encuentran disponibles diversas vacunas correspondientes a la temporada invernal así como del esquema básico infantil.

Entre las dosis disponibles se encuentran las de influenza, neumococo, COVID-19, sarampión, tétanos además de todas las dosis que forman parte del esquema de vacunación infantil, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud entre la población.

El personal de salud informó que el servicio se brinda en el Área de Vacunación de la Clínica del ISSSTE, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, y posteriormente de 2:00 a 6:00 de la tarde, por lo que se exhorta a las familias a aprovechar esta campaña preventiva.

“Vacunarse es proteger la vida”, bajo este lema reiteraron el llamado a la comunidad para acudir al módulo y completar sus esquemas de vacunación.