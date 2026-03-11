Capacita UTNL a docentes en liderazgo positivo para la mejora de la enseñanza

95 por ciento de la planta docente se ha capacitado en estos temas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer las competencias pedagógicas, emocionales y de liderazgo de sus docentes, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) realizó el curso “Liderazgo Positivo en el Aula”.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, entregó reconocimientos a las y los profesores participantes, quienes desempeñan funciones de tutoría, así como también a las y los ponentes.

Agradeció a las y los maestros por su participación en el curso, resaltando que el 95 por ciento de la planta docente se ha capacitado en estos temas, lo cual enriquece la enseñanza que se imparte. “Creo que es algo muy emotivo para mejorar el aprendizaje; me da mucho agrado que tengan este tipo de actividades”, enfatizó.

Explicó que dicho curso se desarrolló a través de tres módulos en los que se abordaron de manera directa los principales retos de la docencia actual, especialmente el acompañamiento académico y socioemocional de los estudiantes.

“Tiene un alcance formativo estratégico y un impacto significativo tanto en la calidad de la docencia como en el desempeño y bienestar de los profesores, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la educación superior desde una perspectiva integral y humanista”, añadió.

Subrayó que estas acciones siguen las directrices que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la calidad educativa en beneficio de las y los estudiantes universitarios.