Japón termina invicto en su grupo del Clásico Mundial de Béisbol

El japonés Munetaka Murakami recorre las bases después de conectar un grand slam ante la República Checa, el martes 10 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

TOKIO (AP) — Con un racimo de nueve carreras en el octavo inning, el campeón defensor Japón sometió el martes por 9-0 a la República Checa en el Tokyo Dome en el último juego del Grupo C del Clásico Mundial de béisbol, coronado por un grand slam de Munetaka Murakami.

Tras superar a sus oponentes por 39-9 en camino a una foja de 4-0, Japón avanzó a un duelo de cuartos de final pautado para el sábado en Miami contra Venezuela o la República Dominicana .

Japón dio descanso a Shohei Ohtani, quien batea para .556 con dos jonrones, seis impulsadas y cuatro bases por bolas.

La selección japonesa cerró con marca invicta de 4-0 en la fase de grupos. Los checos, medallistas de bronce del Campeonato Europeo de 2025, perdieron sus cuatro encuentros y fueron superados 39-5 mientras bateaban para .167, 19nos entre los 20 equipos y por delante únicamente de Brasil (.130).

Japón, que se fue en blanco durante siete entradas, prendió su ofensiva en la octava.

Kenya Wakatsuki conectó un doble para tomar la delantera en la octava ante el derrotado Michal Kovala, quien fue retirado después del jonrón de tres carreras de Ukyo Shuto. Shugo Maki recibió una base por bolas con las bases llenas por parte de Ryan Johnson, un jugador que también se desempeña en la primera base .

Murakami conectó una recta en la parte alta de la zona de strike y la envió a 425 pies hacia las gradas del jardín derecho-central .

El ganador Yumeto Kanemaru ponchó a cinco en dos innings perfectos.

Todos los jugadores checos tienen otros trabajos.

Canadá vence a Puerto Rico por 3-2 y podría avanzar con victoria sobre Cuba

Rico Garcia forzó las carreras del empate y de la ventaja mediante bases por bolas consecutivas con las bases llenas, a Tyler O’Neill y Tyler Black en el tercer inning, y Canadá venció al anfitrión Puerto Rico en San Juan, con lo cual se mantuvo en la pelea por avanzar del Grupo A.

Puerto Rico (3-1) ya había asegurado un boleto a los cuartos de final. Canadá y Cuba están ambos con foja de 2-1 de cara a su último juego el miércoles, y con una victoria Canadá avanzaría más allá de la primera ronda por primera vez.

En un juego que comenzó después de un retraso de 69 minutos por la lluvia, el sencillo impulsor de Nolan Arenado en el primer inning ante el pitcher ganador Jordan Balazovic puso al frente a Puerto Rico, pero Canadá llenó las bases en el tercero ante José De León, y Garcia tuvo problemas de control cuando entró al relevo.

Abraham Toro añadió un sencillo impulsor ante Raymond Burgos en la cuarta entrada para una ventaja de 3-1, pero Martín Maldonado conectó un rodado impulsor ante Logan Allen en la parte baja.

Angel Reyes retiró a Josh Naylor con un elevado para el último out del episodio para dejar las bases llenas en la novena. Brock Dykxhoorn luego sacó tres outs seguidos para su primer salvamento.

Jake Gelof impulsa 3 carreras para guiar a Israel a triunfo 6-2 ante Holanda

Jake Gelof impulsó tres carreras y Matt Mervis conectó dos dobles para guiar a Israel (2-2) a una victoria sobre Países Bajos (1-3) en un duelo del Grupo D entre equipos ya eliminados .

El rodado impulsor de Xander Bogaerts y el elevado de sacrificio de Didi Gregorius pusieron al frente a los holandeses en la primera en Miami, pero Gelof recortó la desventaja con un doble impulsor en la segunda.

El doble de dos carreras de Mervis coronó un sexto inning de cinco carreras ante el derrotado Kevin Kelly. RJ Schreck conectó un sencillo impulsor para empatar y Geloff siguió con un sencillo de dos carreras para una ventaja de 4-2. Cuatro carreras en la entrada fueron sucias porque Garrett Stubbs se embasó con un error de fildeo del primera base Sharlon Schoop cuando había un out.