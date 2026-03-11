Concluye capacitación sobre IA en la Barra de Abogados

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C. llevó a cabo el curso “Inteligencia Artificial Aplicada”, una sesión enfocada en actualizar a los profesionales del derecho en el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
El curso fue impartido por el Ing. Emannuel Murrieta Zúñiga, quien presentó una guía práctica sobre la creación de prompts y la aplicación de la IA en la elaboración y análisis de documentos legales.
Durante la jornada, se abordaron también temas críticos como la privacidad de datos y los riesgos de desinformación en el ejercicio profesional.
Actualización y práctica jurídica.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar cómo estas tecnologías pueden optimizar los tiempos de respuesta y la gestión de información en sus despachos. Al finalizar la sesión, se destacó la importancia de que el gremio mantenga una formación continua en temas digitales para adaptarse a los cambios actuales del sector.
Con esta actividad, la Barra de Abogados cumple con su programa de capacitación gratuita, brindando herramientas útiles para quienes buscan integrar la innovación en su labor cotidiana.