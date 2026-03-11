Concluye capacitación sobre IA en la Barra de Abogados

Una sesión enfocada en actualizar a los profesionales del derecho en el uso de nuevas herramientas tecnológicas

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C. llevó a cabo el curso “Inteligencia Artificial Aplicada”, una sesión enfocada en actualizar a los profesionales del derecho en el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

​El curso fue impartido por el Ing. Emannuel Murrieta Zúñiga, quien presentó una guía práctica sobre la creación de prompts y la aplicación de la IA en la elaboración y análisis de documentos legales.

Durante la jornada, se abordaron también temas críticos como la privacidad de datos y los riesgos de desinformación en el ejercicio profesional.

​Actualización y práctica jurídica.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar cómo estas tecnologías pueden optimizar los tiempos de respuesta y la gestión de información en sus despachos. Al finalizar la sesión, se destacó la importancia de que el gremio mantenga una formación continua en temas digitales para adaptarse a los cambios actuales del sector.

​Con esta actividad, la Barra de Abogados cumple con su programa de capacitación gratuita, brindando herramientas útiles para quienes buscan integrar la innovación en su labor cotidiana.



​