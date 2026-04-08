Ignora alto y provoca choque contra puesto de tacos en Carranza y Riva Palacio

El conductor responsable impactó a una camioneta con preferencia y terminó incrustado en un negocio de comida; no se reportaron personas lesionadas

Tras la colisión, el Ford Fusion perdió el control y se proyectó contra el puesto de tacos “Mimi”, ocasionando daños materiales en la estructura del negocio instalado en la vía pública. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, el Ford Fusion perdió el control y se proyectó contra el puesto de tacos “Mimi”, ocasionando daños materiales en la estructura del negocio instalado en la vía pública. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de la calle Venustiano Carranza y la avenida Riva Palacio dejó daños materiales en dos vehículos y en un puesto de comida, luego de que un conductor ignorara la señal de alto al incorporarse a la intersección.

El percance involucró a Brayan, de 19 años, quien conducía un automóvil Ford Fusion modelo 2009 y circulaba de sur a norte por la avenida Riva Palacio. De acuerdo con el reporte de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, al llegar al cruce no respetó el señalamiento de alto y se impactó contra una camioneta Jeep Nitro modelo 2008.

La camioneta era conducida por Emilio, de 22 años, quien circulaba de poniente a oriente por la calle Venustiano Carranza y contaba con vía de preferencia al momento del choque.

Tras la colisión, el Ford Fusion perdió el control y se proyectó contra el puesto de tacos “Mimi”, ocasionando daños materiales en la estructura del negocio instalado en la vía pública.

Durante la atención del accidente, el conductor del automóvil señaló ante los agentes viales que el conductor de la camioneta habría acelerado para provocar el impacto. Sin embargo, el peritaje realizado por la autoridad de tránsito estableció que el conductor del Ford Fusion fue responsable del accidente al no respetar el alto correspondiente en la intersección.

Los oficiales realizaron el levantamiento del reporte y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón municipal.