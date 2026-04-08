Muere joven de 18 años en trágica volcadura en Valles del Paraíso

El conductor salió proyectado del vehículo tras perder el control; autoridades investigan las causas del accidente y no descartan la participación de otro ocupante

Tras perder el control, el automóvil comenzó a dar varias volteretas hasta impactarse contra una barda de concreto ubicada en un predio cercano. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras perder el control, el automóvil comenzó a dar varias volteretas hasta impactarse contra una barda de concreto ubicada en un predio cercano. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 18 años perdió la vida la noche del lunes 6 de abril luego de que el vehículo que conducía se saliera del camino y volcara en la colonia Valles del Paraíso, al sureste de esta frontera.

El accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como Alexander, circulaba a bordo de un automóvil Chrysler 200 en dirección de oriente a poniente sobre la calle Valles del Paraíso. De acuerdo con los primeros peritajes, al transitar entre las calles Nogales y Robles la unidad abandonó la superficie de rodamiento hacia un área de terracería.

Tras perder el control, el automóvil comenzó a dar varias volteretas hasta impactarse contra una barda de concreto ubicada en un predio cercano. Debido a la fuerza del impacto, el conductor salió proyectado fuera del vehículo y su cuerpo quedó dentro del patio de una empresa de transportes situada en el sector.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que el cuerpo habría pasado por encima de la barda perimetral del inmueble, cuya altura aproximada es de dos metros y medio.

Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte del accidente; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también trascendió que podría haber viajado un acompañante en la unidad, quien presuntamente fue trasladado a un hospital por medios particulares, aunque esta información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades al momento del reporte.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación con el fin de determinar las causas exactas del accidente.