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Rompe gas LP la barrera de los 10 pesos el litro

Registra combustible una alza importante a niveles de hace tres meses

Una pipa repartidora de gas LP recorre el poniente de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Para esta semana, el costo del gas LP registró un aumento considerable tanto por kilo como por litro.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el litro se incrementó de 9.92 a 10.11 pesos, lo que representa una alza de 19 centavos.

Mientras que el kilo pasó de valer 18.37 a 18.73 pesos, representando un encarecimiento de 36 centavos.

Pero, comparado con los costos de hace un mes, cuando el litro valía 9.56 y el kilo 17.70 pesos, la diferencia es de 65 centavos y 1 pesos con tres centavos más, respectivamente.

Los precios de esta semana tienen una vigencia hasta el sábado 12 de septiembre.

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