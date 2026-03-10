Promueve Ayuntamiento a escritoras locales en las bibliotecas durante el 8M

Las artistas presentaron su obra y hablaron sobre su experiencia y trayectoria dentro del ámbito literario y otras disciplinas artísticas en las que se desenvuelven. [Agencias]

Las artistas presentaron su obra y hablaron sobre su experiencia y trayectoria dentro del ámbito literario y otras disciplinas artísticas en las que se desenvuelven. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran éxito, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Nuevo Laredo promovió el trabajo de siete escritoras locales entre la comunidad en las bibliotecas públicas municipales a través de la actividad titulada “Ellas Cuentan”.

Ante niños y jóvenes, amas de casa, mujeres profesionistas, adultos mayores y padres de familia, las artistas presentaron su obra y hablaron sobre su experiencia y trayectoria dentro del ámbito literario y otras disciplinas artísticas en las que se desenvuelven.

“Además de visibilizar y brindarles un espacio de expresión y proyeccción a nuestras escritoras, otro objetivo de este gobierno es fortalecer nuestra identidad, promover la lectura y darle vida a las bibliotecas al vincular a nuestra comunidad con personas con trayectoria y con historias de vida inspiradoras, como en este caso con siete mujeres talentosas en la literatura”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la escritora Fausta Miguel Martínez, en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, quien ante un grupo de mujeres y estudiantes de las colonias “La Fe”, “Nueva Era”, “20 de Noviembre” y “Francisco Villa” narró cómo a los 12 años tuvo que adaptarse a otras formas de vida, pues a esa edad llegó a Nuevo Laredo y su única lengua era el Náhuatl.

En la biblioteca “José María Martínez”, de la colonia Infonavit, se presentó la escritora Perla González Cárdenas ante estudiantes del COBAT y público en general, ante quienes contó cómo el arte transformó su vida y su dedicación la llevó a dirigir y montar obras de teatro, a ser maestra de actuación y a publicar un libro de poesía.

En la biblioteca “Rubén Miranda”, de la colonia Viveros, la escritora Martha Martínez atrapó a los asistentes con su libro “Leyendas de Nuevo Laredo”, producto de una beca que le otorgó la primera administración del gobierno actual y convocó a los asistentes a visitar las bibliotecas y acercarse a los libros, pues en estos hay un amplio conocimiento de gran utilidad para la vida.

En la biblioteca “Fidel Cuéllar”, ubicada en la colonia Hidalgo, ante niños de nivel primaria, maestras y usuarios, la escritora Elvira Osorio leyó poemas de su autoría y presentó su libro “Historias de vecindad”, también producto de una beca y en el que narra las formas de vida de las personas que viven en este tipo de predios en Nuevo Laredo. Tanto niños, maestros y usuarios, participaron leyendo textos atractivos y reflexivos de la autora.

En la biblioteca “José Vasconcelos”, ubicada en el centro de la ciudad, la escritora Patricia G. González llevó a cabo una presentación magistral sobre la importancia de las bibliotecas, los libros y la riqueza del español y la educación bilingüe, tema en el que se especializa y ejerce como académica de la universidad internacional de Texas A&M (TAMIU) de Laredo, Texas.

Ella narró cómo después de haber estudiado contabilidad decidió tomar el camino de la literatura para contar historias, decisión que transformó su vida y la llevó a lo que ahora es en el ámbito educativo.

En la biblioteca “Octavio Paz”, de la colonia concordia, la escritora Antonieta Salinas tocó el alma de las invitadas con la presentación de un libro emotivo titulado “Sanando memorias”, en el que aborda historias de resiliencia que ayudan, a quien lo necesita, en sus procesos de sanación sobre pérdidas y heridas que dejan algunas circunstancias difíciles en la vida.

El cierre de esta actividad estuvo a cargo de Airaly Aguilar Guajardo, en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz, donde a través de la poesía fue adentrando al público a su visión sobre la frontera, el amor, la vida y el arte, heredado a través de de sus padres: un músico y una mujer tejedora.