Realiza Municipio jornada de limpieza en Lomas del Río

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo una jornada de limpieza en la colonia Lomas del Río, con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado ambiental y promover la participación ciudadana en acciones que contribuyan a la conservación del entorno.

La actividad reunió a jóvenes que realizan su servicio social, así como a representantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNL), la empresa Zumaya Group y la organización México Unidos por el Planeta, quienes sumaron esfuerzos para realizar labores de recolección de residuos y saneamiento en distintos puntos de este sector de la ciudad.

Durante la jornada se destacó que el Día Mundial de la Naturaleza es una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de conservar los ecosistemas, proteger la biodiversidad y actuar de manera responsable frente al impacto que generan las actividades humanas en el medio ambiente.

Autoridades municipales señalaron que cada acción, por pequeña que parezca, representa un paso importante para mantener el equilibrio ambiental y mejorar la calidad de vida de las y los neolaredenses.

Estas acciones forman parte de la estrategia que impulsa el Gobierno Municipal para fomentar la educación ambiental y fortalecer la corresponsabilidad entre sociedad, instituciones educativas y sector privado.

El Gobierno de Nuevo Laredo reconoció la participación de las y los voluntarios que se sumaron a esta jornada, demostrando que el trabajo en equipo es fundamental para construir una ciudad más limpia y sustentable.