Inaugura alcaldesa Carmen Lilia Canturosas nuevo espacio recreativo

Nuevo Laredo, Tam.- Las familias de la colonia Benito Juárez cuentan ahora con un nuevo espacio digno para la convivencia, el juego y la recreación, luego de que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal inaugurara la nueva área recreativa construida en el arroyo El Coyote, un lugar pensado para el disfrute de niñas, niños y adultos.

Esta obra forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para recuperar y transformar espacios públicos en lugares seguros, funcionales y adecuados para la convivencia familiar y el sano esparcimiento de niñas, niños y jóvenes.

“Seguimos trabajando para que nuestras colonias cuenten con espacios dignos donde las familias puedan convivir, donde nuestras niñas y niños tengan lugares seguros para jugar y donde la comunidad pueda reunirse. Esta área recreativa es para ustedes, para que la disfruten y la hagan suya”, expresó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Luz María Salas Tonche, habitante del sector, expresó su agradecimiento por la construcción de este nuevo espacio recreativo, al señalar que representa una oportunidad para fortalecer la convivencia entre vecinos y ofrecer a las familias un lugar adecuado para reunirse y disfrutar al aire libre.

“Este es un espacio pensado para la convivencia de las familias y el bienestar de nuestra comunidad; este lugar será un punto de encuentro para todas las familias donde podrán convivir y disfrutar de un espacio digno y seguro”, destacó la vecina.

La construcción del área recreativa en el arroyo El Coyote representó una inversión de 2 millones 394 mil 103 pesos con 92 centavos, en una superficie de 7751 metros cuadrados.

El nuevo espacio cuenta con pasto sintético, cestos de basura, arborización, banquetas de concreto y asadores, además de instalación eléctrica y alumbrado, lo que permitirá que las familias puedan disfrutar del lugar en condiciones seguras.

También se instalaron diversos juegos infantiles, entre ellos juego montable, pasamanos, sube y baja, resbaladero y columpios, además de un área de comedor con mesas, bancas y asadores metálicos, diseñada para fomentar la convivencia familiar.

Con esta obra se beneficia de manera directa e indirecta a 10 mil 358 habitantes de este sector de la ciudad, quienes ahora cuentan con un espacio moderno para la recreación y el encuentro comunitario.

El Gobierno Municipal continúa invirtiendo en infraestructura social que mejore la calidad de vida de las familias, fortalezca la convivencia y consolide a Nuevo Laredo como la ciudad transformación.