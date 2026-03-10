Refuerza Gobierno de Nuevo Laredo mantenimiento de parques y espacios públicos

Nuevo Laredo, Tam.- Ante la próxima temporada de mayor afluencia en espacios recreativos, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reforzó las labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en parques, plazas y áreas de convivencia familiar, con el objetivo de que la ciudadanía disfrute de instalaciones seguras y en óptimas condiciones, informó el secretario de Servicios Públicos Primarios, Even Arredondo.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de un programa permanente impulsado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien supervisa personalmente el estado de los espacios públicos para garantizar que la ciudadanía pueda convivir en ambientes adecuados.

“Estamos haciendo labores principalmente de limpieza, mantenimiento en jueguitos infantiles, reacondicionamiento de asadores, palapas, mallas sombras y diversas áreas recreativas, para que en estos días que se aproximan todos los espacios estén en óptimas condiciones para que las familias de Nuevo Laredo puedan disfrutarlos con tranquilidad”, señaló Arredondo.

El secretario explicó que cada lunes se rinde un informe a la alcaldesa sobre las condiciones de los parques y áreas de esparcimiento, lo que permite dar seguimiento puntual a las necesidades de mantenimiento y mejora.

Entre los espacios con mayor afluencia destaca el área conocida como “el patinadero”, donde se concentran numerosas familias durante fines de semana y temporadas vacacionales.

En este lugar se mantienen guardias permanentes de limpieza los sábados y domingos hasta las 9 o 10 de la noche, además de reforzar la recolección de basura en coordinación con la empresa concesionaria.

De igual forma, en los márgenes del río Bravo y en la zona del CITEV se han habilitado y ampliado áreas con palapas y asadores para ofrecer más opciones de convivencia familiar.

También, la Península del Laguito continúa consolidándose como uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad, luego de la inversión realizada el año pasado para rescatar este emblemático lugar.

Arredondo adelantó que próximamente la alcaldesa informará de manera puntual las fechas de reapertura de las albercas y chapoteaderos municipales, espacios que cada año registran una importante asistencia de visitantes.

Para llevar a cabo estas labores, el municipio cuenta con alrededor de nueve a diez cuadrillas de Parques y Jardines, limpieza y alumbrado público que realizan trabajos de mantenimiento durante todo el año, aunque en estas fechas se refuerzan debido al incremento de visitantes.

El secretario destacó también la participación de la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos, ya que en los últimos años los actos vandálicos han disminuido considerablemente gracias a la colaboración de los vecinos.

“En general la ciudadanía nos ha apoyado mucho; cuando detectan algún daño o situación de vandalismo lo reportan en redes sociales o envían evidencias. Esto nos permite atender de manera rápida cualquier situación y mantener en buen estado estos lugares de esparcimiento”, concluyó.