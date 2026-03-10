Sorprende Galatasaray al Liverpool y toma ventaja en octavos de Champions

Mario Lemina celebra tras anotar el gol de Galatasaray en la victoria 1-0 ante Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)

CIUDAD DE MÉXICO.- Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del fútbol europeo en la Liga de Campeones.

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul el martes le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR anuló un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

Lemina cabeceó el balón a la red desde corta distancia después de que Osimhen lo peinara hacia el arco tras un tiro de esquina.

Más tarde, el campeón español Barcelona visitaba a Newcastle.

Cinco veces campeón de Europa, el Barcelona no se consagra en la Liga de Campeones desde 2015 y ha tenido que soportar que su acérrimo rival Real Madrid ha dominado la competición.

Flick conquistó el título español la temporada pasada, pero su equipo fue eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones. Esta vez busca mejorar ese resultado.

Además, el Bayern Múnich visita a Atalanta y el Atlético de Madrid recibe a un Tottenham que lucha por evitar el descenso de la Liga Premier.