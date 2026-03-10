El Dólar
Se sale tráiler del camino y obstruye carril en autopista de la Carretera Nacional

Autoridades atribuyen incidente a posible falla mecánica; conductor resultó ileso y circulación fue parcialmente afectada

Las autoridades confirmaron que el incidente únicamente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación debido a la presencia de la unidad fuera del camino. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tractocamión con caja tipo tráiler se salió del camino en el kilómetro 171 de la autopista de la Carretera Nacional, en el tramo con dirección de norte a sur, incidente que provocó la obstrucción parcial de la vialidad sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada abandonó la carpeta asfáltica por causas que preliminarmente se atribuyen a una posible falla mecánica. Tras el incidente, el vehículo quedó fuera del carril de circulación, generando la obstrucción de uno de los carriles en ese punto de la autopista.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se encargaron de coordinar las labores de seguridad y control del tránsito en la zona para evitar riesgos a otros automovilistas.

Según la información disponible, el conductor del tractocamión no resultó lesionado y no fue necesario el traslado de personas a hospitales. Las autoridades confirmaron que el incidente únicamente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación debido a la presencia de la unidad fuera del camino.

Elementos federales permanecieron en el sitio supervisando las maniobras necesarias para el retiro del tractocamión y la liberación total del carril afectado, mientras se restablecía de manera gradual el flujo vehicular en ese tramo de la autopista.

