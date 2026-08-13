Prepara IMJUVE gran encuentro Geek para las juventudes

El evento está contemplado para realizarse el próximo 22 de agosto

La sede todavía se encuentra por confirmar, por lo que el IMJUVE exhortó a las juventudes a mantenerse pendientes de sus redes sociales oficiales para conocer el lugar, horarios, actividades e invitado especial. [Agencias]

La sede todavía se encuentra por confirmar, por lo que el IMJUVE exhortó a las juventudes a mantenerse pendientes de sus redes sociales oficiales para conocer el lugar, horarios, actividades e invitado especial. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) prepara un gran encuentro dirigido a la comunidad geek de Nuevo Laredo, como parte de las actividades encaminadas a reconocer y fortalecer la diversidad de intereses que existe entre las juventudes de la ciudad.

Víctor Martel Valtierra, Director General del IMJUVE, informó que el evento está contemplado para realizarse el próximo 22 de agosto y busca convertirse en un punto de encuentro para jóvenes que comparten su gusto por el anime, Pokémon y diferentes expresiones de la cultura geek.

“Queremos que las juventudes sepan que en Nuevo Laredo hay jóvenes con intereses muy diversos y que también existen espacios para ellos. Este encuentro busca precisamente reunirlos y celebrar esa diversidad”, destacó Víctor Martel Valtierra.

Explicó que actualmente se trabaja en la planeación de la actividad y en la confirmación de un invitado especial, cuya participación será anunciada próximamente a través de las redes sociales oficiales del Instituto.

El funcionario señaló que se espera una importante participación, tomando como referencia encuentros anteriores de características similares, en los que se ha registrado la asistencia aproximada de entre mil 200 y mil 300 jóvenes.

El programa contempla diversas actividades y un cierre especial, cuyos detalles serán dados a conocer conforme avance la organización del evento.

La sede todavía se encuentra por confirmar, por lo que el IMJUVE exhortó a las juventudes a mantenerse pendientes de sus redes sociales oficiales para conocer el lugar, horarios, actividades e invitado especial.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal fortalece los espacios de convivencia, expresión y participación para las juventudes de Nuevo Laredo.