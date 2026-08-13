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Invita Municipio a niñas y niños a convertirse en ‘Guardianes del Planeta’

Una experiencia educativa y recreativa que se llevará a cabo del 17 al 26 de agosto

Las actividades se desarrollarán en el Vivero Municipal de Nuevo Laredo y el Parque Viveros, en un horario de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente desde la infancia y fortalecer la conciencia ecológica de las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, invita a niñas y niños de 6 a 14 años de edad a participar en el programa “Guardianes del Planeta”, una experiencia educativa y recreativa que se llevará a cabo del 17 al 26 de agosto.

Las actividades se desarrollarán en el Vivero Municipal de Nuevo Laredo y el Parque Viveros, en un horario de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, con un programa diferente cada día para que las y los participantes aprendan, de forma dinámica, sobre el cuidado de la naturaleza.

El programa contempla las siguientes actividades:

  • 17 de agosto: Arquitectos de la Naturaleza, donde las y los participantes elaborarán juguetes utilizando materiales reciclados.
  • 18 de agosto: Mi Primer Huerto, actividad para aprender a sembrar y cuidar plantas.
  • 19 de agosto: El Viaje de la Gota de Agua y el Súper Filtro de Agua, con experimentos para conocer la importancia del cuidado del recurso hídrico.
  • 20 de agosto: Bingo de la Naturaleza y Títeres de Calcetín, para aprender sobre el entorno natural de forma divertida.
  • 21 de agosto: Abraza un Árbol, acompañado de un taller práctico sobre la importancia de los árboles.
  • 24 de agosto: Visita al Acuario, donde conocerán la diversidad de la vida marina.
  • 25 de agosto: Visita al Zoológico, para aprender sobre la fauna y la conservación de las especies.
  • 26 de agosto: Picnic Residuo Cero y ceremonia de graduación, con la que concluirán esta experiencia ambiental.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las familias interesadas pueden registrar a sus hijas e hijos a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGzZ5UpQZujwzYEqHGapg4mbKzTUqUiLKFia8ISWEKb4-1LQ/viewform

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover la educación ambiental, fomentar la participación de la niñez y formar una nueva generación consciente de la importancia de proteger los recursos naturales y construir un Nuevo Laredo más sustentable.

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