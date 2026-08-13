Remonta Ghana y mantiene vivo sueño de llegar al Mundial

CASABLANCA, Marruecos.- Ghana remontó para vencer 2-1 a Costa de Marfil el jueves y obtener una de las dos últimas oportunidades de África para clasificarse al Mundial femenino.

Nigeria debía enfrentar a Sudáfrica más tarde por la otra, ya que las cuatro selecciones derrotadas en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones Femenina fueron emparejadas entre sí para decidir cuáles dos avanzan a los repechajes intercontinentales del Mundial.

Las cuatro semifinalistas —Camerún, Malawi, Marruecos y Argelia— ya se han clasificado de manera directa al torneo del próximo año en Brasil. Camerún y Malawi, debutante en el torneo, disputarán la final de la WAFCON el domingo.

Costa de Marfil sigue esperando

La derrota de Costa de Marfil implica quedarse fuera de lo que habría sido su segunda participación en un Mundial después de 2015, mientras que Ghana puede mantener la esperanza de una cuarta presencia y la primera desde 2007.

Las Black Queens tuvieron un mal inicio en Casablanca, con Princess Marfo sancionada por una aparente falta sobre la capitana marfileña Bernadette Amani dentro del área en el primer minuto.

Inès Konan mantuvo la calma pese a una demora de tres minutos por una revisión del VAR y ejecutó el penal para abrir el marcador para Costa de Marfil.

Ghana creyó haber empatado al inicio del segundo tiempo cuando la arquera Océane Lamfir falló al intentar despejar un centro y Evelyn Badu cedió el balón suelto a Stella Nyamekye, quien remató a la red sin guardameta. Sin embargo, el gol fue anulado después de una revisión del VAR que determinó que Lamfir aún tenía control del balón.

Princess finalmente marcó de cabeza el empate antes de la hora de juego, y Josephine Bonsu anotó el gol del triunfo de las Black Queens desde el punto penal en el 72, después de que Aboa Yapo fuera sancionada por mano —otra vez tras una revisión del VAR— cuando un disparo de Grace Asantewaa le pegó en el brazo.

Repechajes intercontinentales

Dos equipos de África y dos de Asia competirán, junto con uno de Oceanía y uno de Sudamérica, en la primera fase de los repechajes intercontinentales del Mundial, en una sede centralizada en noviembre y diciembre.

Los dos mejores de esos seis avanzarán a la segunda fase en febrero de 2027, cuando se medirán con un país de Europa, otro de Sudamérica y dos de la región de la CONCACAF para definir a los últimos tres clasificados al torneo.