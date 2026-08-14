Josh Kushner acapara reflectores tras sorprendente compra de los Lakers

ARCHIVO - La foto muestra la Crypto Arena en Los Ángeles el 4 de enero de 2026, antes de un partido de los Lakers ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Ethan Swope, archivo)

ARCHIVO - La foto muestra la Crypto Arena en Los Ángeles el 4 de enero de 2026, antes de un partido de los Lakers ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Ethan Swope, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Josh Kushner, un multimillonario e inversor tecnológico que además lleva uno de los apellidos más conocidos de Estados Unidos, había logrado hasta cierto punto mantenerse fuera de las portadas y del discurso público global.

Eso cambió por completo este verano, al menos en las partes del mundo donde existe pasión por los deportes.

Kushner, de 41 años, y su socio, el exdirector general de Disney Bob Iger, alcanzaron un acuerdo sorprendente esta semana para comprar los Lakers de Los Ángeles de la NBA a Mark Walter con una valoración de 12.500 millones de dólares, la más alta jamás registrada en la venta de un equipo deportivo.

Han sido dos semanas vertiginosas para Kushner, de 41 años, quien, tras su fallido intento de comprar una participación en futuras ganancias del Mundial en un plan muy criticado que orquestó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adquirió a los glamorosos Lakers en un acuerdo concretado con sorprendente rapidez.

Hasta este mes, muchas personas ni siquiera sabían que Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump y su antiguo lugarteniente en el gobierno— tenía un hermano menor con un próspero imperio empresarial, una esposa supermodelo y una pasión por el baloncesto.

Aunque Josh Kushner evita los reflectores y rara vez concede entrevistas, el éxito de su firma de inversión de capital de riesgo, Thrive Capital, lo ha elevado a la categoría de magnate en los últimos años. Forbes estima el patrimonio neto de Kushner en unos 5.000 millones de dólares.

El socio de Kushner en esta aventura histórica no es un secreto para nadie, al menos en Los Ángeles, en la industria del espectáculo o en el mundo empresarial en general. Iger, de 75 años, dirigió The Walt Disney Co. en dos etapas durante las últimas dos décadas, llevando al coloso de Hollywood a la era del streaming antes de alejarse de la compañía a principios de este año.

Los Ángeles aún está asimilando la sorpresa de este acuerdo: Walter —el propietario que actualmente encabeza el renacimiento de los Dodgers, campeones de dos ediciones consecutivas de la Serie Mundial— tomó hace apenas 10 meses formalmente el control de los Lakers. Ahora, esencialmente los ha revendido para obtener una posible ganancia de varios miles de millones de dólares a dos nuevos dueños sin su experiencia de propiedad deportiva ni su credibilidad entre los aficionados del sur de California.

Entonces, ¿quiénes son los dos hombres que de pronto están al mando del equipo de Los Ángeles con 17 campeonatos de la NBA?

Kushner e Iger habrían sido presentados por sus parejas

Hijo de un magnate inmobiliario, Kushner fundó Thrive Capital en 2009 y la aseguradora de salud Oscar Health en 2012. Thrive Capital creció con inversiones tempranas en OpenAI y SpaceX, entre otras empresas tecnológicas.

Kushner mantiene una relación cercana con el director general de OpenAI, Sam Altman.

Iger y Kushner se habrían conocido hace ocho años después de que la esposa del primero, Willow Bay, y la entonces novia del segundo, Karlie Kloss —con quien después se casó— los presentaron. Lo que comenzó como una mentoría amistosa se convirtió en una relación de negocios poco antes de que Iger dejara Disney por primera vez.

En 2022, Iger se incorporó a Thrive Capital como socio de capital de riesgo: conectaba a Kushner con el mundo empresarial más amplio. Mientras, Kushner ponía a Iger al día sobre el mundo tecnológico.

Iger se marchó apenas unos meses después para regresar a Disney en otra etapa, pero se mantuvo en estrecho contacto con Kushner, y este año volvieron a asociarse.

Los nuevos dueños se movieron rápido al enterarse de una posible venta

Iger confirmó el miércoles al California Post que se había asociado con Kushner para buscar un equipo de expansión de la NBA en Las Vegas, pero que dieron un giro drástico el fin de semana pasado, cuando se enteraron de que Walter podría estar buscando vender los Lakers.

“Decidimos de inmediato que, dado el valor de la franquicia y el carácter icónico del equipo, sería muy inteligente ir por ella”, afirmó Iger. “El acuerdo se cerró en tres días. Así de simple”.

Iger reconoció que el acuerdo se concretó tan rápido que él y Kushner no habían tenido tiempo de elaborar planes a largo plazo para los Lakers.

Los nuevos dueños tienen antecedentes en el baloncesto, pero no con los Lakers

Kushner es nuevo en los Lakers, pero no en la NBA. En su momento tuvo una participación minoritaria en los Grizzlies de Memphis, pero la vendió para entrar en el Heat de Miami. Tendrá que vender esa participación para completar la compra de los Lakers.

Kushner y Kloss también asisten con frecuencia en partidos de los Knicks.

Iger es un aficionado al baloncesto desde hace mucho tiempo —según se informó, el comisionado de la NBA Adam Silver lo presentó a Bay, experiodista de la NBA, hace 30 años—, pero su trayectoria particular hace que su propiedad de los Lakers resulte un tanto extraña.

Iger creció como aficionado de los Knicks y, después de mudarse a Los Ángeles, decidió que no podía apoyar a los Lakers, el rival, así que se convirtió en uno de los seguidores más destacados de los Clippers, comprando abonos de temporada y entablando amistad con el exbase Chris Paul.

Las creencias políticas de Kushner difieren de las de su hermano y su padre

Miles de aficionados de los Lakers en el progresista Los Ángeles quedaron estupefactos el miércoles, cuando se enteraron del nombre del principal dueño de su equipo, pero la situación no es tan simple.

El apellido Kushner, en efecto, está entre los más cargados políticamente del mundo, pero Josh Kushner y Kloss han dicho públicamente que no comparten las creencias conservadoras que actualmente sostienen su hermano y su padre, Charles Kushner.

Josh Kushner ha donado repetidamente a candidatos políticos progresistas, y una vez declaró en una entrevista: “los valores liberales han guiado mi vida”.

Kloss es una defensora abierta de los derechos reproductivos y otras causas progresistas.

Iger se ha descrito como un independiente políticamente, con posturas personales progresistas. En 2017, formó parte brevemente de un foro asesor empresarial de Trump antes de renunciar por sus convicciones sobre la conservación ambiental.