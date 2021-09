Preocupa posible llegada de migrantes de caravana: ITM

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), reconoce estar preocupados y no preparados para la posible llegada de caravanas de migrantes, como es la de haitianos, y otros extranjeros que buscan entrar a México, para llegar a los Estados Unidos.

“Si me preocupa lo que nos pueda llegar aquí, porque no estamos preparados, ni aquí, ni en el estado tenemos los recursos suficientes para atender a un gran número de personas, y otro punto muy importante, el cómo contenerlos o cómo controlarlos, ya que seguimos en pandemia, no sabemos su estado de salud, no sabemos nada de ellos”, comentó Raúl Saldívar Reyes, director general del ITM en el estado.

Así mismo al ser director del ITM, la preocupación es más aún, ya que si bien los viajeros deciden llegar a Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros, la situación es la misma, tampoco estos municipios tienen la infraestructura o programas que puedan brindar apoyo a tanta gente, sin dejar de destacar que en Reynosa ya hay un gran número de migrantes, que esperan una resolución de las autoridades americanas.

Para finalizar Saldívar Reyes, precisó que se mantienen en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes son los que monitorean el movimiento de las caravanas, y de esta forma saber que rumbo llevan y a que ciudad pudieran llegar.