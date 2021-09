Seguridad, confianza y alegría causa segunda dosis a jóvenes

NUEVO LAREDO, TAM.- Miles de jóvenes responden a la vacunación contra el Covid-19, y la segunda dosis les fortalece su seguridad, así como les causa confianza y alegría de estar protegidos contra el virus.

Christian Madrid Ortegón, de 24 años de edad y trabajador que vive en la colonia Benito Juárez, dijo que le parece perfecto el tener ya las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Ya era muy necesario que todos los jóvenes tuviésemos esa oportunidad de contar con las dos dosis, solo así estaremos protegidos, ojalá y todos los jóvenes acudan a hacerlo deben prevenirse”, señaló.

Lizeth González, cuenta con 25 años de edad, vive en Lomas del Río y considera muy bueno el tener ya las dos dosis.

Ahora se siente totalmente protegida, no se le presentó ningún síntoma negativo y ahora invita a todas las personas, que acudan a vacunarse solamente así estarán todos protegidos, que entren en razón y lo hagan.

Por su parte Adriana Hernández, quien cuenta con 19 años y es estudiante que vive en la colonia del ISSSTE, dijo que para ella es muy importante cuidar su salud.

“De esta forma me cuido yo y también a las personas con las que convivo diariamente, todos deben acudir a vacunarse, yo estoy feliz y además no he tenido ninguna molestia”, concluyó.

Finalmente, Karla Rendón Rodríguez, de 32 años de edad y trabajadora que vive en la colonia Alianza para la Producción, dijo que estar vacunada es súper bien, porque de esta forma se protege ella y a los que le rodean.

Ni en la primera dosis y tampoco en la segunda tuvo reacciones negativas, todos deben acudir a vacunarse, el virus está muy fuerte y la vacuna los protege, hay que aprovechar, concluyó.

Así las opiniones de estos cuatro jóvenes que se sienten gustosos por estar ya debidamente protegidos al contar con las dos dosis de la vacuna anti Covid.

Hoy jueves toca el turno a las personas de 24 a 26 años; el viernes a personas de 27 a 30 años; el sábado de 31 a 35 años y el domingo a los adultos de 36 a 39 años de edad.

