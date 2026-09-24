Enseña Lazo Rosa cómo apoyar a cuidadores de pacientes con cáncer

Los talleres se imparten en el Auditorio de la Clínica del ISSSTE. [Iván Zertuche/Líder Web]

Los talleres se imparten en el Auditorio de la Clínica del ISSSTE. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante el taller mensual de la asociación Lazo Rosa de Nuevo Laredo, se abordó la importancia de reconocer y cuidar a quienes asumen la responsabilidad de atender a un familiar enfermo, particularmente a los llamados cuidadores primarios, informó Berta Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de la mencionada agrupación.

“El cuidador primario suele asumir una responsabilidad que puede modificar por completo su vida personal, al dejar en segundo plano su propia salud, momentos de esparcimiento, familia y situación económica para concentrarse en el cuidado del paciente. Por ello, el mensaje central del taller fue: El que cuida, requiere ser cuidado también”, precisó.

Pérez Romero señaló que la respuesta de las asistentes fue positiva y que varias de las pacientes que participan en estos encuentros también han desempeñado en algún momento el papel de cuidadoras.

Indicó que para algunas de ellas el tema permitió recordar experiencias difíciles, aunque también expresaron satisfacción por haber apoyado a sus familiares, aun cuando ese esfuerzo no siempre haya sido reconocido por quienes las rodeaban.

La presidenta fundadora destacó que estos talleres representan además un espacio de apoyo y expresión para las mujeres, quienes en ocasiones no encuentran en casa la libertad para hablar sobre lo que sienten o las experiencias que atraviesan. En este sentido, señaló que los testimonios compartidos durante las reuniones se convierten en enseñanzas y ejemplos de vida para otras participantes.

Finalmente, informó que el próximo taller estará dedicado al tema de la autoestima, un aspecto que consideró especialmente importante para las mujeres que enfrentan una enfermedad como el cáncer de mama.

Asimismo, recordó que los encuentros se realizarán ahora los terceros miércoles de cada mes, dejando atrás el esquema anterior de los viernes.