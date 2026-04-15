Atiende Miranda Niño inquietudes legales y médicas en la colonia Guerrero

El encuentro, que se llevó a cabo en las inmediaciones del domicilio de una vecina de la zona, permitió un diálogo fluido y cercano

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de sus actividades de vinculación ciudadana y atención directa, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño encabezó una reunión de trabajo con residentes de la Colonia Guerrero, con el fin de escuchar y canalizar diversas problemáticas que afectan a las familias de este sector.

​El encuentro, que se llevó a cabo en las inmediaciones del domicilio de una vecina de la zona, permitió un diálogo fluido y cercano.

Durante la reunión, los asistentes expusieron principalmente preocupaciones en dos vertientes críticas: la falta de asesoría técnica en materia legal y la necesidad de agilizar gestiones de índole médica.

​Al respecto, Miranda Niño destacó la importancia de acudir directamente a los hogares para conocer la realidad que viven los ciudadanos: “El compromiso es estar donde están las necesidades. Escuchar sus inquietudes legales y de salud nos permite establecer una ruta de apoyo real y directa para los vecinos de la Guerrero”, señaló.

​Durante la jornada, el Licenciado tomó nota puntual de los casos expuestos, comprometiéndose a brindar el seguimiento necesario para asegurar que las peticiones ciudadanas encuentren una respuesta efectiva.

​Jorge Luis Miranda Niño reafirma su política de puertas abiertas y presencia constante en territorio, priorizando el bienestar y la seguridad jurídica de la comunidad.