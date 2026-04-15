Arrancan en mayo las brigadas ‘Transformando Familias’ del DIF Tamaulipas

Así como los Corredores de la Salud en los polígonos de atención prioritaria del programa Lazos del Bienestar, a partir de junio

Los Corredores de la Salud operan como puntos de atención dentro de las comunidades, donde se fortalece la prevención, el seguimiento médico y la promoción de hábitos saludable. [Agencias]

Los Corredores de la Salud operan como puntos de atención dentro de las comunidades, donde se fortalece la prevención, el seguimiento médico y la promoción de hábitos saludable. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Con el propósito de acercar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevará a cabo durante el presente año 10 brigadas “Transformando Familias”, así como 4 Corredores de la Salud en zonas prioritarias de la entidad.

Estas acciones se enfocan en atender de manera directa a personas, grupos y comunidades de atención prioritaria, principalmente en localidades con mayor rezago o dispersión geográfica.

“Las brigadas se realizan en todos los puntos del estado; una de las más importantes en este año será el 7 de mayo en Abasolo, donde además del festejo por el Día de la Madre, se llevará a cabo la primera brigada con diversas actividades”, informó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

Durante 2026, las brigadas “Transformando Familias” llegarán a los municipios de Abasolo, Llera, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Jiménez, Valle Hermoso, Río Bravo, Ciudad Madero, Güémez, Padilla, Hidalgo y Victoria, beneficiando tanto a las cabeceras municipales como a comunidades cercanas.

Estas brigadas representan un esfuerzo coordinado entre dependencias municipales, estatales y federales, que concentran en un solo espacio servicios gratuitos como trámites de registro civil, atención de oficina fiscal, bolsa de trabajo, incorporación a programas de becas, módulos de vacunación, consultas médicas generales, salud integral de la mujer, atención dental, orientación alimentaria y asistencia social, entre otros.

Por su parte, los Corredores de la Salud se desarrollarán en polígonos estratégicos de atención ubicados en la cabecera municipal de Tula, Loma Alta en San Fernando, Los Prados en Altamira y Moscú en Tampico, brindando servicios médicos integrales de manera continua y cercana a la población.

A diferencia de las brigadas, los Corredores de la Salud operan como puntos de atención dentro de las comunidades, donde se fortalece la prevención, el seguimiento médico y la promoción de hábitos saludables, especialmente en sectores con acceso limitado a servicios de salud.

Con estas acciones, las y los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas continúan recorriendo el estado para acercar apoyos y servicios hasta donde más se necesitan, evitando traslados largos y costosos para las familias, y garantizando una atención digna, cercana y con sentido humano.