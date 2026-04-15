Mejora Municipio vialidades en las colonias Palacios, Juárez y FOVISSSTE

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia de estas acciones para el desarrollo de la ciudad. [Agencias]

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia de estas acciones para el desarrollo de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Mejorar las calles es también mejorar la vida diaria de miles de familias que transitan por ellas; bajo esta visión, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de diversas obras de recarpeteo asfáltico en distintos sectores de la ciudad, priorizando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia de estas acciones para el desarrollo de la ciudad.

“Seguimos invirtiendo en obras que verdaderamente impactan en la vida diaria de nuestra gente; mejorar nuestras calles no solo facilita la movilidad, también brinda mayor seguridad y dignidad a las familias de Nuevo Laredo. Este gobierno trabaja con hechos para transformar cada colonia y seguir construyendo una ciudad más moderna y funcional”, destacó la alcaldesa.

Una de las obras entregadas corresponde al recarpeteo asfáltico en la calle Tomás F. de la Garza, entre Perú y Zaragoza, en la colonia Palacios, donde se invirtieron 1 millón 962 mil 808 pesos en una superficie de 3,065.37 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron bacheo, renivelación de pozos de visita y reciclado de carpeta asfáltica, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 9 mil 730 personas.

En la colonia Juárez, la presidenta municipal entregó el recarpeteo asfáltico en la calle Ignacio Zaragoza, entre César López de Lara y Donato Guerra, con una inversión de 1 millón 186 mil 953 pesos, cubriendo una superficie de 1,928.12 metros cuadrados.

También se realizó la obra en la calle Perú, entre Aldama y Álvaro Obregón, con una inversión de 529 mil 827 pesos y una superficie de 1,076.79 metros cuadrados, beneficiando a 350 ciudadanos.

Como parte de esta gira de trabajo, también se entregó el recarpeteo asfáltico en el bulevar Constituyentes (cuerpo sur), entre el andador 13 y andador 59, en la colonia FOVISSSTE, donde se invirtieron 3 millones 464 mil 937.85 pesos en una superficie de 4,679.88 metros cuadrados.

Esta obra contempló acciones de bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y renivelaciones.

En total, estas obras representan una inversión superior a los 7 millones 144 mil pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de la ciudadanía.

Cabe destacar que, en la colonia Palacios, durante la administración 2021-2024 se han realizado 10 obras con una inversión acumulada de más de 29.4 millones de pesos, mientras que en 2025 se han ejecutado tres acciones adicionales, sumando un total de 33.5 millones de pesos.

Por su parte, en la colonia Juárez se han llevado a cabo 23 obras entre 2021 y 2024 con una inversión superior a los 102.4 millones de pesos, y en 2025 se sumaron cuatro obras más, alcanzando un total de 117.5 millones de pesos.

En la colonia FOVISSSTE, las acciones realizadas entre 2021 y 2024 contemplan 10 obras enfocadas principalmente en la rehabilitación de infraestructura sanitaria, con una inversión superior a los 145.3 millones de pesos.