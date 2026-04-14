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Asume Omar Aguilar la dirección de Comunicación y Difusión de la UAT

Rector destaca experiencia del nuevo titular, quien cuenta con más de tres décadas en medios y comunicación institucional

Omar Aguilar García es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo egresado de la UNAM. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregó el nombramiento como titular de la Dirección General de Comunicación y Difusión al Lic. Omar Aguilar García, quien se integra al equipo de trabajo de la máxima casa de estudios del Estado.

Durante el acto, el rector reafirmó su compromiso de fortalecer la administración universitaria con perfiles de experiencia, alineados a los retos actuales de la educación superior.

Omar Aguilar García es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo egresado de la UNAM, y tiene en proceso su grado en maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en medios de comunicación y oficinas de Comunicación Social. Ingresa a la UAT luego de desempeñarse como director de Soporte de Comunicación en la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México.

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