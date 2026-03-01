El Dólar
Compra:
$16.70
Venta:
$17.70
EN VIVO

Pospone AFC partidos continentales en Medio Oriente por conflicto regional creciente

Organismo prioriza seguridad de equipos y aficionados tras ataques, mientras torneos en región oriental continúan sin cambios

ARCHIVO - Foto del 14 de octubre del 2025, Cristiano Ronaldo sonríe durante el calentamiento antes del encuentro de Portugal ante Hungría en la eliminatoria a la Copa Mundial 2026. (AP Foto/Armando Franca, Archivo)
AP

KUALA LUMPUR, Malasia.- La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) pospuso los playoffs del campeonato continental de clubes programados en Medio Oriente para la próxima semana, ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El organismo rector del fútbol asiático emitió el domingo un comunicado en el que indicó que los partidos de octavos de final de la AFC Champions League Elite, previstos para el lunes y el martes en la Región Oeste, serán reprogramados.

Los cuartos de final de la AFC Champions League 2 y de la AFC Challenge League, programados para el martes y el miércoles en la zona Oeste, también se pospondrán. No se han fijado nuevas fechas.

El club saudí Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, está entre los equipos involucrados en la competición AFC Champions League Two.

Los partidos en la Región Este de todos los campeonatos continentales de la AFC continuarán según lo previsto, informaron los organizadores.

“La AFC seguirá supervisando de cerca esta situación —que evoluciona rápidamente— y se mantiene firme en garantizar la seguridad y la protección de todos los jugadores, equipos, dirigentes y aficionados”, expresó el organismo deportivo en un comunicado.

La AFC organiza la Copa Asiática Femenina en Australia que comienza el domingo. Irán está entre las 12 selecciones nacionales que compiten.

Derrota Cruz Azul a Monterrey y asume liderato del Clausura con autoridad
Lidera Quickley triunfo de Raptors sobre Wizards con doble-doble destacado

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.