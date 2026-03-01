El Dólar
Lidera Quickley triunfo de Raptors sobre Wizards con doble-doble destacado

Toronto reaccionó tras dos derrotas consecutivas y fortaleció su posición en la Conferencia Este con sólida actuación colectiva

El alero de los Raptors de Toronto Sandro Mamukelashvili salta a la canasta para anotar frente al alero Anthony Gill y el base Sharife Cooper de los Wizards de Washington el sábado 28 de febrero del 2026. (AP Foto/Nick Wass)
AP

WASHINGTON.- Immanuel Quickley anotó 27 puntos y repartió 11 asistencias para impulsar la victoria del sábado de los Raptors de Toronto ante los Wizards de Washington.

Brandon Ingram sumó 24 unidades para los Raptors, que se recuperaron de derrotas consecutivas a principios de semana en casa ante Oklahoma City y San Antonio, aspirantes de la Conferencia Oeste. Toronto está en el quinto puesto del Este, ahora con una ventaja de tres partidos sobre el grupo del play-in.

Will Riley anotó 19 tantos para Washington, que perdió su cuarto partido consecutivo tras vencer a Indiana dos veces seguidas al regresar del receso del Juego de Estrellas.

Los Wizards siguen sin contar con los recién adquiridos Anthony Davis (dedo) y Trae Young (rodilla, cuádriceps), así como el pívot Alex Sarr (isquiotibiales). Collin Murray-Boyles (pulgar) no jugó por Toronto.

Washington ganaba por tres a mitad del tercer cuarto antes de una racha de 11-2 de Toronto, coronada por un triple de Ingram. Los Raptors estaban arriba 98-92 tras tres cuartos y ampliaron la ventaja a doble dígito al inicio del cuarto periodo.

Los cinco titulares de Toronto anotaron al menos 18 puntos. RJ Barrett aportó 21, y Scottie Barnes anotó 18; Jakob Poeltl terminó con 18 y 10 rebotes.

