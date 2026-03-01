Rescata Columbus Crew empate ante Sporting Kansas City con gol tardío de Rossi

Equipo visitante reaccionó tras ir abajo en el marcador y sumó su primer punto de la temporada como visitante

KANSAS CITY, Kansas.- Diego Rossi anotó en los últimos minutos de la segunda mitad para contrarrestar el doblete de Dejan Joveljić, y el Crew de Columbus reaccionó para empatar el sábado 2-2 con Sporting Kansas City.

El uruguayo Rossi marcó a los 82 minutos para ayudar a que el Crew (0-1-1) sumara un punto como visitante, después de caer 3-2 ante los Timbers de Portland en la inauguración de la temporada en Oregon.

Wessam Abou Ali anotó por segundo partido consecutivo, tras una pérdida de balón a los 33 minutos para darle a Columbus una ventaja de 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Sporting KC igualó tres minutos después de iniciada la segunda mitad, cuando Joveljić aprovechó asistencias de Jake Davis y Calvin Harris para anotar el primer gol del club en la temporada.

Joveljić sumó 18 goles en 32 apariciones la temporada pasada, tras llegar procedente del Galaxy de Los Ángeles, campeón de la liga en 2024.

Joveljić puso a Sporting KC arriba por 2-1 con un gol a los 72.

Patrick Schulte detuvo dos disparos en la portería del Crew — en su primera temporada bajo Henrik Rydstrom después de que Wilfried Nancy se marchara para dirigir en Escocia.

John Pulskamp totalizó tres atajadas para Sporting KC, que venía de una derrota 3-0 como visitante ante los Earthquakes de San José para abrir la temporada bajo las órdenes del entrenador debutante Raphael Wicky.

En otros partidos, Julian Hall se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS en marcar en cada uno de los primeros dos partidos de su club en la temporada. El adolescente de 17 años anotó en la victoria por 1-0 sobre los Red Bulls de Nueva York.

Además, los Rapids de Colorado vencieron 2-0 a los Timbers de Portland; el Fire de Chicago goleó 3-0 a Montreal; Nashville igualó sin goles con Dallas, y el Real Salt Lake superó 2-1 a los Sounders de Seattle..