Tigres golea 4-1 al America

Y cortan sequía de 7 años sin ganar en la capital. Cruz Azul es nuevo líder

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Juan Brunetta, Jesús Angulo y Ángel Correa hicieron los goles con que los Tigres golearon el sábado 4-1 al América a domicilio, para poner fin a una racha de un par de derrotas en el torneo Clausura de la Liga MX y a siete años sin vencer a los azulcremas en la capital.

Brunetta, quien lució con un doblete, abrió el marcador con un penal a los cuatro minutos. Angulo amplió a los 23 y el argentino Correa apaciguó una breve reacción de los locales con un gran disparo desde los linderos del área a los 70.

Durante el primero de los minutos de descuento, el argentino naturalizado mexicano Brunetta selló la goleada con un remate cruzado, con el que consumó la primera victoria de Tigres en la capital sobre América desde 2019.

El uruguayo Brian Rodriguez recortó la desventaja a un gol después de una descolgada que sentenció con un gran disparo cruzado que dio en el poste antes de meterse en las redes a los 69 minutos; América parecía seguir celebrando segundos después, cuando vino el tanto de Correa.

Las Águilas volvieron a mostrar una versión errática para quedarse en la 8va posición con 11 puntos después de sufrir su tercera derrota. Tigres ascendió a la 6ta posición con 13 unidades.

El refuerzo americanista Vinicius Moreira da Lima tenía apenas unos segundos en el campo a los 87 minutos, cuando hizo una entrada en el medio campo sobre Angulo que le costó ver la tarjeta roja directa.

Después de esta acción vino la segunda diana de Brunetta, luego de ser habilitado por el examericanista Diego Lainez.

CRUZ AZUL, NUEVO LÍDER DEL TORNEO

Sendos disparos desde fuera del área de Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino le dieron a Cruz Azul un triunfo de 2-0 en su visita a Monterrey el sábado, para hacerse del liderato.

El argentino Rotondi abrió la cuenta a los 17 minutos, cuando se animó a rematar tras un rechace desde los linderos del área. El balón se coló a la meta tras la falla de la zaga para rechazar el disparo.

Palavecino amplió la ventaja a los 62 con un disparo lejano, en el que el también argentino se resbaló al momento de hacer el remate, que entró cruzado a la portería de Luis Cárdenas.

Cruz Azul hilvanó su séptima jornada sin derrota (seis triunfos y un empate) para situarse como líder con 19 unidades, una más en relación con el bicampeón invicto Toluca y las Chivas.

Monterrey sufrió su cuarta derrota del curso (segunda consecutiva) para caer a la 9na posición, fuera de zona de liguilla, con 10 puntos.

TOLUCA PROPINA A CHIVAS SEGUNDO REVÉS

Un par de goles con la participación de Paulinho en el primer cuarto de hora encaminaron al Toluca a una victoria de 2-0 sobre Chivas para que el bicampeón reinante superara en la clasificación a los rojiblancos.

Paulinho recibió un tirón de camiseta por parte de Richard Ledezma en las primeras acciones, para que se marcara un penal tras la intervención del VAR. Jesús Gallardo convirtió a los cinco minutos.

Jorge Díaz Price amplió la ventaja a los 16, luego de ejecutar una excelsa jugada de pared con Paulinho, en la que el delantero portugués le devolvió con una pisada de espaldas a su llegada al área para sentenciar con un disparo abajo.

Un par de posiciones adelantadas de Armando “La Hormiga” González dieron al traste con dos tantos del joven delantero de Las Chivas a lo largo de la primera mitad, para irse en blanco en el marcador pese a haber dominado después de verse en desventaja.

Toluca se mantiene como uno de los dos equipos sin derrota en el campeonato junto con Pumas (que empató 1-1 con Tijuana el viernes). Se ubica en la 2da posición con 18 puntos después de la victoria de Cruz Azul.

Chivas hilvanó derrotas tras caer el fin de semana pasado ante “La Máquina” para ser tercero por tener peor diferencia de goles con relación al Toluca.

En la jornada de media semana, el Toluca visitará a Pumas en el duelo de los únicos equipos sin derrota, en tanto que Chivas buscará salir de su mal momento de resultados hasta el fin de semana cuando visite al Atlas en el clásico de la ciudad occidental de Guadalajara.

OTROS RESULTADOS

Esteban Lozano hizo en el descuento la diana con la que Puebla venció a domicilio 1-0 a San Luis.

La Franja puso fin a una racha de cinco jornadas sin victoria para ascender a la 13ra posición con ocho puntos; San Luis se estancó en el 14to escalón con siete.

En un partido más, León remontó para vencer 2-1 con Necaxa.

Los “Panzas verdes” celebraron su segunda victoria consecutiva para ascender a la 10ma posición con 10 puntos; Necaxa quedó en el 12do sitio con nueve.