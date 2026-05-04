Cavaliers vencen 114-102 a Raptors en el séptimo juego

Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, se alza para retacar el balón en la segunda mitad del séptimo juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)

Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, se alza para retacar el balón en la segunda mitad del séptimo juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)

CLEVELAND (AP) — Jarrett Allen igualó su mejor marca de anotación en playoffs con 22 puntos y capturó 19 rebotes, mientras los Cavaliers de Cleveland avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria de 114-102 sobre los Raptors de Toronto en el séptimo partido de la serie el domingo por la noche.

Donovan Mitchell encabezó a los Cavaliers con 22 unidades y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete partidos.

Cleveland, cuarto preclasificado, visitará a Detroit, el primero de la siembra, el martes por la noche en el primer partido de la segunda ronda. Los rivales de la División Central dividieron sus cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

“Creo que ya pasamos página (para enfocarnos en Detroit)”, dijo Mitchell en la duela inmediatamente después de la bocina final. “Entendemos que ganamos este partido, pero jugamos en un par de días”.

Scottie Barnes sumó 24 tantos y nueve rebotes, y RJ Barrett anotó 23 por los Raptors, que estaban en los playoffs por primera vez desde 2022.

El alero All-Star Brandon Ingram se perdió su segundo partido consecutivo por una contusión en el talón derecho.

“Lo dimos todo, todo lo que teníamos hoy”, dijo el entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic. “Nuestros muchachos estuvieron increíbles. Se lo pusimos difícil”.

Allen registró 14 puntos y 10 rebotes, incluidos cinco en el aro ofensivo, mientras Cleveland firmó una racha de 49-21 durante un tramo de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto, en el que convirtió un déficit de nueve puntos en una ventaja de 19.

Una de las canastas de Allen durante el tercer cuarto fue una clavada en contraataque después de que Max Strus le robó el balón a Barnes para poner el marcador 74-59.

Cleveland acertó 17 de 33 tiros de campo, incluidos cinco triples, durante la racha, mientras convirtió siete pérdidas de Toronto en 14 puntos. Los Raptors tiraron seis de 23 y acertaron uno de ocho detrás del arco.

Los Cavaliers también tuvieron una ventaja de 25-8 en rebotes durante el tramo, y convirtieron 10 rebotes ofensivos en 14 puntos.

“Estaban anotando en transición, consiguiendo algunos rebotes ofensivos”, dijo Barnes. “Los rebotes ofensivos les daban posesiones extra. Eso realmente nos lastimó, dándoles impulso”.

Toronto lideró durante la mayor parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de 10 puntos a mitad del segundo cuarto antes de que Cleveland iniciara su remontada.

Los Cavaliers perdían 47-38 con 2:58 por jugarse cuando encadenaron una racha de 11-2 para cerrar la primera mitad e igualar el marcador 49-49. Los Cavs llevaban 4 de 17 en triples antes de que Harden, Max Strus y Jaylon Tyson acertaran desde más allá del arco.

“Sam (Merrill) dijo durante toda esta serie que no habíamos cerrado el segundo cuarto. Todos nos lo tomamos a pecho. Todos nos miramos a nosotros mismos y decidimos que ahora era el momento de hacerlo”, dijo Allen, quien tuvo su 11mo doble-doble en un partido de playoffs. “Creo que las paradas defensivas, los rebotes y la ofensiva todavía están inestables en algunas áreas, pero creo que cuando rebotamos el balón y conseguimos paradas, eso se traduce mucho mejor en la ofensiva, en transición y en tiros abiertos para todos”.

Cleveland tomó la delantera con nueve puntos consecutivos para abrir el tercer cuarto, mientras Mitchell anotó cinco y Mobley añadió cuatro.

“En la primera mitad, lo estábamos forzando demasiado, penetrando por túneles y forzando hacia la canasta”, dijo el entrenador Kenny Atkinson. “A veces hay que mover a la defensa. Seguimos machacando ese mensaje.”

Los Cavaliers tienen marca de 6-5 en séptimos partidos, incluidos invictos en cinco juegos en casa. Toronto cayó a 3-4 en séptimos partidos y a 0-2 como visitante.