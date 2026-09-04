Impulsa Altuve triunfo de Astros sobre Medias Blancas

El venezolano conectó un jonrón de dos carreras en la victoria 6-2 que afianza a Houston en el Oeste

El venezolano Jose Altuve´de los Astros de Houston celebra su jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 3 de septiembre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)

El venezolano Jose Altuve´de los Astros de Houston celebra su jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 3 de septiembre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)

HOUSTON.- El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y Daulton Varsho impulsó dos anotaciones con un triple para guiar la victoria el jueves 6-2 de los Astros de Houston ante los Medias Blancas de Chicago.

Los Astros lideran el Oeste de la Liga Americana por dos juegos y medio sobre los Rangers, segundos en la división, tras ganar tres de cuatro partidos en esta serie contra los líderes de la Central de la Liga Americana.

El juego estaba empatado y los Astros tenían corredores en primera y segunda con un out en la tercera entrada, después de que el dominicano Luis Castillo golpeó al cubano Yordan Álvarez en el hombro con un lanzamiento.

El mexicano Isaac Paredes disparó un doble impulsor que se estrelló contra la pared del jardín izquierdo para poner arriba a los Astros. Había dos outs en la entrada cuando el triple de Varsho remolcó dos más y amplió la ventaja a 5-2.

Un sencillo impulsor de Christian Walker puso el marcador 6-2.

Castillo (4-11) permitió seis hits y seis carreras en apenas cuatro entradas en la derrota.

Hunter Brown (5-3) aceptó seis hits y dos carreras, con siete ponches, en seis entradas para lograr su segunda victoria consecutiva.

El cubano Miguel Vargas y Chase Meidroth conectaron dos hits cada uno por Chicago, que se fue de 2 en 8 con corredores en posición de anotar para perder por cuarta vez en cinco juegos.