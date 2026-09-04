Wisin imparte cátedra en “La Universidad del Perreo”

Un álbum en el que rinde homenaje a los orígenes del reggaetón

Esta imagen de portada del álbum proporcionada por La Base Music Group muestra "La Universidad del Perreo" de Wisin. (La Base Music Group vía AP)

Esta imagen de portada del álbum proporcionada por La Base Music Group muestra "La Universidad del Perreo" de Wisin. (La Base Music Group vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — No era una broma ni material de memes, Wisin lanza “La Universidad del Perreo”, un álbum en el que rinde homenaje a los orígenes del reggaetón.

El músico puertorriqueño dijo en entrevista que, ante el revuelo que causó el anuncio de su álbum, también quiere llevarlo a un plano real de educación cultural.

Cuando salió la noticia de la universidad, hubo fans, e incluso medios de comunicación, que literalmente pensaron que se haría una universidad. Las expectativas aumentaron cuando Wisin pidió que se matricularan, lo que recibió la respuesta de 2 millones de seguidores que se dieron de alta en el sitio de la universidad, cuyo escudo tiene un libro abierto con una clave de Sol y una pareja bailando perreo, así como la leyenda “Perreum et Scientia”.

“Se convirtió en algo mucho más grande de lo que en un momento se pensó”, dijo Wisin en entrevista por videollamada con The Associated Press.

En el sitio se anuncian “cátedras de ritmo aplicado, historia del reggaetón y epistemología del flow”, aunque suena a broma, Wisin dijo que sí buscará impartir clases a través de videos sobre materias relacionadas con el reggaetón, la música urbana y el perreo.

“Porque yo creo que, si se conoce la historia de la salsa, la historia de la ranchera, la historia del bolero, también necesita conocer la historia del movimiento urbano”, señaló. “De ese género que fue denigrado y criticado hasta convertirse hoy en una industria millonaria”.

También espera compartir contenidos sobre producción, composición y el negocio en la industria musical para los matriculados.

“Empezamos con unos videos explicando mis versos para que la gente de otros países pueda conocer la jerga, el vocabulario de cómo es que se habla en el barrio, en Puerto Rico, en los caseríos”, señaló.

Wisin dijo que le gustaría emprender una gira con su álbum y también darles a jóvenes la oportunidad de sumarse a su sello discográfico para seguir aportando música nueva al género.

Una de sus primeras “profesoras” convocadas es Ivy Queen, quien es invitada en el tema “Hasta abajo”. El video de la canción, lanzado la semana pasada, los muestra en un salón de clase con pizarrón, mochilas y mesabancos. Poco después se desata el perreo en el salón y en una pista de baile.

Wisin reconoció a Ivy Queen como pionera del reggaetón que abrió la puerta para artistas como Karol G o Becky G.

“Creo que era indispensable que estuviera”, dijo. “Arrancó este movimiento femenino en el movimiento urbano. Así que imagínate tú lo privilegiado que soy de poder trabajar con ella”.

En su álbum, Wisin también tiene espacio para nuevas generaciones como “Mi baby” con el reggaetonero mexicano El Bogueto.

“Lo que él hace es bien parecido a lo que nosotros hacíamos al comienzo de los 2000. Es el reggaetón original, es el reggaetón por la esencia”, señaló Wisin. “Así que me siento feliz de que sea parte del proyecto”.

Kapo de Colombia, Jory Boy y Jowell & Randy de Puerto Rico son otros de sus invitados.

En esta producción, Wisin tomó un nuevo aire con canciones poderosas, pero al mismo tiempo honra sus orígenes, como en “Bailando”, en la que incluyó sonidos retro.

“Es un tema que te va a hacer recordar esos momentos brutales en la secundaria, cuando estabas en la playa con tus amigos hace mucho tiempo”, señaló. “Ese sonido original de lo que es el verdadero reggaetón, espero que les guste”.

El álbum pone de manifiesto la madurez del género urbano, que, además de ser capaz de tener la universidad imaginada por Wisin, ha tenido cursos y seminarios en universidades reales como Yale en Estados Unidos o la UNAM en México, y ahora contará con Daddy Yankee honrado como Persona del Año de los Latin Grammy.

Yankee es el primer músico urbano en recibir este galardón a la trayectoria que han recibido músicos como Juan Gabriel, Laura Pausini, Carlos Vives y Rubén Blades.

“Creo que es un líder”, dijo Wisin sobre Yankee. “Mis felicitaciones para él, bendiciones para él, soy fanático de su música”.