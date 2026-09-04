Sin presión para el líder de F1 Antonelli

MONZA, Italia (AP) — Ya no es un adolescente, Kimi Antonelli desea demostrar cuánto ha progresado mientras se prepara para el gran premio en casa, aunque tenga que salir desde el fondo de la parrilla.

Fue hace dos años en Monza cuando Antonelli debutó en la Fórmula 1, pero su primera carrera en casa duró apenas 10 minutos, ya que el joven se vio involucrado en un accidente a alta velocidad en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia.

Ahora Antonelli, que cumplió 20 años la semana pasada, llega como líder del campeonato.

“Definitivamente esa no fue la manera en que quería presentarme en este deporte”, admitió Antonelli. “Si alguien, mientras yo me alejaba caminando por la grava, me hubiera dicho: ‘en dos años vas a estar liderando el campeonato mundial en este preciso momento’, yo habría dicho: ‘cállate… no bromees conmigo'”.

“Pero, ya sabes, está pasando. Y, ya sabes, estoy muy, muy, muy feliz, muy agradecido. Y solo hay que seguir empujando”.

Antonelli, que aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1, es el primer italiano en liderar la clasificación antes de su carrera de casa desde Alberto Ascari en 1953.

Ningún italiano ha ganado en Monza desde 1966

Sin embargo, sus opciones de convertirse en el primer piloto italiano en ganar en Monza en 60 años se han visto mermadas por una fuerte penalización en la parrilla, después de que Mercedes optara por cambiar la unidad de potencia de su coche para evitar posibles problemas de fiabilidad en la segunda mitad de la temporada.

Monza es un circuito de alta velocidad donde es probable que el motor de Mercedes sea fuerte, y adelantar es relativamente fácil, lo que le da a Antonelli la oportunidad de recuperar posiciones, emocionando a los aficionados mientras avanza a través del pelotón.

Antonelli admitió que sus posibilidades de ganar son escasas, pero eso le quita presión de encima a sus jóvenes hombros.

“Preferiría con creces pelear por la pole y salir adelante”, señaló. “Pero en cierto modo, siento que eso me hace estar un poco más relajado de cara al fin de semana. Y creo también que por eso voy a poder disfrutar más de la conducción y del fin de semana en sí”.

“Por supuesto, el objetivo siempre es el mismo, y vamos a intentar maximizar el resultado… pero definitivamente me siento muy libre mentalmente de cara a este fin de semana. La verdad es que estoy muy emocionado, con muchas ganas, pero sin una presión real”.

Homenaje de Ferrari a Schumacher

Antonelli lidera a su compañero de equipo George Russell y al piloto de Ferrari Lewis Hamilton por 59 puntos, con el campeón defensor Lando Norris 24 puntos más atrás.

La carrera es siempre especial para Ferrari, con el circuito abarrotado de su aficionados vistiendo el rojo tifosi. Tuvieron algo que celebrar después de que ambos Ferrari quedaran 1-2 en la primera práctica del viernes, con Charles Leclerc superando a Hamilton.

Leclerc tuvo el segundo mejor tiempo de la segunda práctica entre los dos Mercedes. Estuvo 0,120 segundos detrás de Russell y sólo un poco más rápido que Antonelli. Hamilton fue el quinto mejor detrás de Norris.

Ferrari también conmemora el 30.º aniversario de la primera victoria de Michael Schumacher en el Gran Premio de Italia y lleva una decoración especial en los coches. Hamilton y su compañero Charles Leclerc también usarán monos de carrera con las siete estrellas que Schumacher solía llevar en el diseño de su casco para representar sus siete títulos mundiales.

McLaren resurge

Ferrari ha mejorado su motor para aumentar sus opciones de lograr una segunda victoria en Monza en tres años, pero eso no inquieta a Norris, que busca encadenar un triplete de triunfos para impulsar su defensa del título tras victorias consecutivas en Hungría y los Países Bajos.

“No me preocupa en absoluto. Quiero decir, han sido muy competitivos; probablemente eso los hará más competitivos”, admitió el piloto de McLaren. “Bien por ellos, nos harán la vida un poco más complicad”.

“No es una preocupación, solo tenemos que mantenernos concentrados en nuestro propio trabajo. Sabemos que es una pista diferente… hemos ganado dos carreras, pero no es como si hubiéramos sido competitivos toda la temporada y sabemos que todavía hay cosas en las que debemos trabajar”.