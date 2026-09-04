Brote de salmonella enferma a 135 médicos de importante hospital público de CDMX

Esta imagen de 2009 tomada con microscopio electrónico, provista por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, muestra un cúmulo de bacterias Gram-negativas Salmonella typhimurium aislado de un cultivo puro. Los productores de pollos deberán reducir la bacteria salmonela en ciertos productos a niveles muy bajos para prevenir la intoxicación alimenticia, según una norma emitida el viernes 26 de abril de 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (Janice Haney Carr/CDC via AP)

Esta imagen de 2009 tomada con microscopio electrónico, provista por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, muestra un cúmulo de bacterias Gram-negativas Salmonella typhimurium aislado de un cultivo puro. Los productores de pollos deberán reducir la bacteria salmonela en ciertos productos a niveles muy bajos para prevenir la intoxicación alimenticia, según una norma emitida el viernes 26 de abril de 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (Janice Haney Carr/CDC via AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de Salud mexicanas investigaban el viernes un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonella en uno de los principales hospitales públicos de Ciudad de México que ha afectado a 135 médicos residentes y de alta especialidad después de consumir alimentos en el comedor del centro sanitario.

Según explicó el Hospital General en un comunicado, el brote fue detectó el lunes cuando se registró un incremento súbito de médicos con dolor abdominal, diarrea, vómito y fiebre baja.

El hospital suspendió de manera inmediata los servicios de comedor que ofrecía una empresa externa mientras mantiene el seguimiento de los afectados y el análisis de las causas.

Los hospitalizados se encuentran estables, agregó el comunicado.