Justin Trudeau advierte que riqueza generada por la IA debe beneficiar también a los trabajadores

Durante una entrevista en el evento México Siglo XXI “Crea tu momento”, Trudeau sostuvo que la IA debe desarrollarse como una herramienta para fortalecer las capacidades humanas

Ciudad de México.- La inteligencia artificial puede generar una riqueza “astronómica” en el mundo, pero gobiernos, empresas y sociedades deberán garantizar que parte de esos beneficios llegue también a los trabajadores, especialmente a quienes puedan ser desplazados o vean reducida su carga laboral por la automatización, afirmó el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante una entrevista en el evento México Siglo XXI “Crea tu momento”, Trudeau sostuvo que la IA debe desarrollarse como una herramienta para fortalecer las capacidades humanas y no para sustituir a las personas, el arte, la música o la creatividad.

Señaló que todavía existe un largo camino para evitar que esta tecnología quede concentrada únicamente en grandes compañías tecnológicas enfocadas en obtener ganancias, en lugar de utilizarse para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Tenemos que tomar la decisión de asegurarnos que todas y cada una de las personas reciban los beneficios de esta riqueza”, planteó.

Como ejemplo, Trudeau mencionó que si la automatización permite que una persona realice en tres días el trabajo que anteriormente requería cinco o siete, el trabajador debería conservar un ingreso equivalente al que recibía antes de la incorporación de la inteligencia artificial.

El exmandatario canadiense consideró que las nuevas tecnologías pueden permitir a las personas trabajar menos, disponer de mayor tiempo libre y mejorar sus ingresos, siempre que exista una distribución adecuada de la riqueza generada.

Advirtió que, de no lograrse este equilibrio, el crecimiento económico derivado de la inteligencia artificial podría profundizar las desigualdades y provocar una mayor fractura social.

Para Trudeau, el reto no se limita al avance tecnológico, sino a las decisiones políticas y empresariales que deberán tomarse para definir quiénes recibirán los beneficios económicos de una transformación que podría modificar de manera profunda el mercado laboral mundial.