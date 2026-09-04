Real Madrid sufre 1ra derrota desde el regreso de Mourinho

Jude Bellingham del Real Madrid reacciona a la derrota mientras los jugadores del Real Madrid festejan tras el partido de La Liga el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

Jude Bellingham del Real Madrid reacciona a la derrota mientras los jugadores del Real Madrid festejan tras el partido de La Liga el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

Real Madrid sufrió su primer tropiezo de la campaña, sentenciado en el tiempo añadido, cuando a Kylian Mbappé le atajaron un penalti en La Liga.

El Madrid cayó 1-0 en casa del Real Betis para su primera derrota desde el regreso del entrenador José Mourinho.

El Betis sorprendió al Madrid cuando el recién llegado delantero irlandés Troy Parrott empujó un balón que Thibaut Courtois había tapado adecuadamente tras un cabezazo de un compañero de Betis.

“No sé por qué hemos perdido, no consigo justificarlo porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos y tampoco tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud”, sintetizó Mourinho. “Merecimos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. El Betis jugó para empatar y le salió el (premio) gordo”.

La mejor ocasión de Madrid para responder no llegó sino hasta que Vinícius Júnior provocó un penal cuando Natan lo derribó dentro del área en el tiempo añadido. Pero el portero del Betis, Álvaro Vallés, se lanzó para bloquear el disparo de Mbappé desde los once metros, coronando su gran actuación de la noche.

Las repeticiones televisivas parecieron mostrar que un jugador del Bético había invadido el área antes de que Mbappé hiciera contacto con el balón.

“No la he visto en detalle, no te puedo comentar”, dijo Mourinho a la pregunta de si el penal debió repetirse.

Los merengues habían ganado sus tres primeros partidos en La Liga. Pero, tras ser incapaces de sumar, siguieron igualados en nueve puntos con el Barcelona y fueron alcanzados por el propio Betis en la cima.

La escuadra catalana podría quedar sola en el puesto de honor si se impone el domingo en su visita al Valencia.

Para este sábado están pautados los encuentros Athletic Bilbao-Atlético de Madrid, Rayo Vallecano-Racing y Villarreal-Deportivo La Coruña.