Pistons remonta y gana primera serie de playoffs en 18 años

El guardia de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham (2), conduce ante el alero de los Magic de Orlando, Jamal Cain (8), durante la primera mitad del Juego 7 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)

El guardia de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham (2), conduce ante el alero de los Magic de Orlando, Jamal Cain (8), durante la primera mitad del Juego 7 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)

DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 32 puntos y repartió 12 asistencias, Tobias Harris sumó 30 puntos y los Pistons de Detroit vencieron el domingo por 116-94 al Magic de Orlando en el séptimo partido para ganar una serie de playoffs por primera vez en 18 años.

Cunningham promedió 32,4 puntos para Detroit, que ganó por última vez una serie de postemporada al derrotar a Orlando en la segunda ronda en 2008. Los Pistons avanzan para enfrentar al ganador del séptimo partido del domingo por la noche entre los Cavaliers de Cleveland y los Raptors de Toronto. El primer partido será el martes en el Little Caesars Arena.

“Nos llevaron al límite y eso nos hizo reflexionar realmente sobre cómo estábamos jugando, qué nos llevó a esta posición y qué nos hizo ganar tantos partidos como ganamos en la temporada regular. Y nos hizo volver a jugar el baloncesto que sabíamos que éramos capaces de jugar”, dijo Cunningham.

Los Pistons se convirtieron en el 15.º equipo en la historia de la NBA en remontar un déficit de 3-1 y el segundo en las últimas dos noches, después de que los Philadelphia 76ers remontaran para eliminar a Boston.

“Es lo esperado, esa es la cantidad de fe que tenemos en este grupo. Este es un grupo especial. Y no pueden descartarnos. No importa las circunstancias, no importa la situación, me gustan nuestras posibilidades de luchar para volver”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff, sobre la resiliencia de su equipo.

Estuvieron abajo por 24 puntos en el sexto partido en Orlando antes de reaccionar para llevarse la serie en casa. Orlando solo anotó 113 puntos en los últimos seis cuartos de la serie —un promedio de 18,8 por periodo.

Cunningham y Harris se convirtieron en los primeros compañeros de los Pistons en anotar 30 puntos en un partido de playoffs desde que Bob Lanier (33) y Howard Porter (30) lo hicieron contra los Golden State Warriors el 17 de abril de 1977.

“Realmente nos unimos esta temporada. Este grupo está súper unido. Creemos que podemos hacer cualquier cosa. Hemos estado contra la pared a veces en la temporada regular, pero nos mantuvimos juntos y encontramos la manera de salir de eso”, dijo Cunningham.

Paolo Banchero anotó 38 para el Magic.

Cada equipo necesitaba una segunda opción ofensiva en el séptimo partido. Cunningham había cargado con los Pistons mientras Banchero era el único arma de Orlando después de que Franz Wagner se lesionara en el cuarto partido.

Harris cumplió ese papel para Detroit, pero Orlando solo tuvo a otro jugador en dobles dígitos en los primeros tres cuartos, ya que Desmond Bane aportó 10.

“No pudimos encontrar la canasta. Estábamos jugando bien en defensa, pero no pudimos meter el balón en el aro”, dijo el entrenador Jamahl Mosley.

Los Pistons también recibieron un gran aporte del pívot All-Star Jalen Duren. Había sido superado por Wendell Carter Jr. en los primeros seis partidos, pero registró su primer doble-doble de la serie con 15 puntos y 15 rebotes.

Harris anotó 17 puntos en el segundo cuarto mientras los Pistons cerraron la mitad con una racha de 9-2 para tomar una ventaja de 60-49.

El impulso de los Pistons continuó en la segunda mitad, ya que abrieron el tercer cuarto con una racha de 11-2 para ponerse arriba 71-51. Nueve de los puntos vinieron de Cunningham y Harris.

El Magic terminó el tercer cuarto con 15 puntos —la tercera vez en sus últimos cinco periodos que no pudieron llegar a 20 puntos.

Daniss Jenkins encestó un triple sobre la bocina para darle a Detroit una ventaja de 83-64 de cara al cuarto, y el Magic nunca amenazó en el tramo final.

“Lucharon y batallaron todo el camino. Simplemente no hicimos el trabajo”, dijo Mosley.