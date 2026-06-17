El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.50
EN VIVO

Decreta México teletrabajo por partidos mundialistas y movilizaciones masivas

Las autoridades buscan reducir el tránsito y facilitar la movilidad durante eventos futbolísticos en Ciudad de México y Guadalajara

Aficionados de Colombia se reúnen en Ciudad de México, un día antes de que la selección de su país debute en el Mundial frente a Uzbekistán (AP Foto/Eduardo Verdugo)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México prevé grandes multitudes en las calles para los próximos dos partidos de la selección nacional y para el debut de Colombia en la Copa del Mundo este miércoles en la capital. Por ello, optó por repetir la decisión del día inaugural: decretar el teletrabajo en todos los empleos públicos no esenciales y escuelas e instar al sector privado a hacer lo mismo.

El Diario Oficial de la Federación publicó el martes por la tarde la medida con el fin de reducir al mínimo posible los desplazamientos e intentar facilitar el acceso a los estadios y los festivales futboleros, complicados por las habituales lluvias vespertinas. Este miércoles por la tarde, aunque no juega la selección mexicana, se prevé una asistencia masiva a los eventos en Ciudad de México por el partido de Colombia frente a Uzbekistán.

Como un preludio de que lo que supondrá el regreso de la selección sudamericana a un Mundial luego de perderse la cita de Qatar 2022, miles de colombianos se concentraron en el Ángel de la Independencia de la capital mexicana bailando, animando a su selección y bloqueando una de las principales arterias de la ciudad, algo habitual en las últimas semanas debido a las muchas protestas de diferentes sindicatos y colectivos que han tenido lugar aprovechando la cita deportiva.

Según el decreto, el miércoles la jornada laboral presencial en Ciudad de México acabará a las 3 de la tarde, cinco horas antes del inicio del partido de Colombia.

La medida se repetirá todo el jueves en la zona metropolitana de Guadalajara, donde México se enfrentará a Corea del Sur, y durante la jornada del 24 de junio, cuando el Tri se enfrentará a la República Checa en la capital del país.

Revive McDonald’s su icónico pay frito de manzana tras 34 años

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.