Regresa Neymar a los entrenamientos y avanza en recuperación mundialista

El delantero brasileño realizó trabajo físico individual y sigue siendo duda para el próximo partido de su selección

Neymar, de Brasil, sonríe antes del partido de la selección de su país ante Marruecos en el Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwanmura)

Neymar, de Brasil, sonríe antes del partido de la selección de su país ante Marruecos en el Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwanmura)

MORRISTOWN, Nueva Jersey.- Neymar volvió al campo de entrenamiento el martes y regresó a la actividad por primera vez desde que se unió a la selección de Brasil para el Mundial, mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Sin embargo, Neymar todavía no estaba a plena velocidad y realizó principalmente trabajo de acondicionamiento físico en el campamento de entrenamiento del equipo a las afueras de Nueva York.

El lunes, el astro se había sometido a pruebas en el gemelo derecho para determinar el avance de la lesión que sufrió mientras jugaba con el club brasileño Santos el 17 de mayo.

Neymar, de 34 años y que disputa su cuarto Mundial, aún no se ha incorporado al resto del plantel en sesiones completas de entrenamiento durante la preparación del equipo.

No se espera que juegue en el partido de Brasil contra Haití el viernes en Filadelfia. Los brasileños, cinco veces campeones del Mundial, comenzaron el torneo con un empate 1-1 ante Marruecos el sábado en el Grupo C.

En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debía haber sido convocado para el torneo por el entrenador Carlo Ancelotti.

Tras el entrenamiento del martes, Neymar se quedó en el campo y posó para fotos con su pareja y sus hijas.