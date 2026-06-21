Remonta Alemania ante Costa de Marfil y avanza al vencer 2-1

Deniz Undav ingresó desde el banquillo y marcó doblete para sellar la clasificación

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

TORONTO.- Una hora después de iniciado el partido, Alemania er superada por Costa de Marfil y perdía por un gol.

El entrenador Julian Nagelsmann necesitaba una chispa y dio ingreso a tres jugadores frescos, uno de ellos Deniz Undav. Fue un brillante decisión.

De la mano del doblete de Undav tras ingresar en la segunda mitad, Alemania le dio la vuelta al marcador y derrotó el sábado 2-1 a Costa de Marfil para asegurar su boleto en los dieciseisavos de final del Mundial al alcanzar el ideal de seis puntos en el Grupo D.

“Es importante que todos vean que incluso los jugadores que entran desde el banquillo pueden decidir partidos”, Undav, quien también marcó en la goleada 7-1 de Alemania en el debut ante Curazao. “Es un mensaje muy importante para el equipo”.

En el cuarto minuto tiempo añadido, el atacante de Stuttgart recibió un pase de Felix Nmecha frente al arco y lo clavó por encima del guardameta marfileño Yahia Fofana, para sentenciar la victoria alemana.

El primer gol de Undav en el partido llegó tras un pase en profundidad de Nadiem Amiri que el delantero Kai Havertz dejó pasar. La pelota alcanzó el botín de Undav, quien lo depositó en el fondo de la red a los 68 minutos. Tanto Amiri como Undav habían ingresado como suplentes ocho minutos antes.

“Deniz no es alguien que necesite calentar. Puede entrar de inmediato”, resaltó Nagelsmann.

Alemania, la cuatro veces campeona, se sacó de encima el peso de sus prematuras eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022. No ganaban dos partidos consecutivos en un Mundial desde su consagración en la copa de 2014 en Brasil.

“Creo que hoy mostramos mucha personalidad. Queremos lograr lo máximo”, Undav.

El capitán marfileño Franck Kessie abrió el marcador a los 30 minutos después de que el juvenil mediocampista Yan Diomande pusiera un centro al delantero Amad Diallo. Su disparo fue bloqueado por el alemán Nathaniel Brown, pero el balón rebotó hacia Kessie, quien lo colocó en la esquina izquierda del arco, completamente desguarnecido.

Alemania sufrió con dos goles anulados en una frustrante primera mitad. El primero fue a los 21 minutos, cuando Fofana desvió el balón hacia su propia portería, pero el mediocampista alemán Aleksander Pavlovic cometió una infracción al hacer contacto ilegal con Fofana en la jugada.

El segundo se produjo. los 38 por una falta, con Jamal Musiala sancionado por contacto en la acción previa a lo que habría sido un gol de Havertz.

Tras una batalla judicial para poder entrar a Canadá, Elye Wahi, el atacante marfileño investigado por presuntas infracciones relacionadas con apuestas mientras jugaba en Francia para el Niza, no participó.

Costa de Marfil, que se estancó con tres puntos, tendrá que esperar para certificar su primera aparición en la ronda de eliminación directa.

En el otro partido de la llave, Ecuador igualó 0-0 con Curazao en Kansas City para dejar a ambos equipos con un puntos.

El grupo bajará su telón el próximo jueves. A la misma hora, Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva Jersey y Curazao se las verá con Costa de Marfil en Filadelfia.